日本東奧NHK稱呼「台灣」 辜寬敏：期待正式建交

東京奧運昨天開幕，日本轉播單位NHK以「台灣」而非「中華台北」稱呼我國，引發討論。台灣制憲基金會董事長辜寬敏表示，日方此次之作為，除顯見台日關係之堅實外，如此尊重台灣人對於正常國家的期待，更讓兩國人民達到真正的心靈契合，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。

辜寬敏指出，近來日本對台外交政策轉為「戰略清晰」，讓自己憶及十餘年日本前首相安倍晉三來台訪問時，曾在聚會上對安倍晉三說，「台灣若成為中國的一部分，日本就會變成二等國家，不然就是再軍備」，當時安倍晉三握著自己的手表示他百分之一百同意此建言。類似的建言自己也曾與現任日本副首相麻生太郎表達，麻生太郎亦有同感；時至今日，日本外交政策在中國步步進逼下終於做出巨大轉變，實為樂見。

辜寬敏說，國際間近來支持台灣聲浪不斷，深表感謝的同時，也希望國人能在國家正常化道路上積極採取行動，為自己的國家與後世子孫創造美好將來。