快訊

為快篩劑嗆天王吳宗憲 里長行車糾紛挨打真正原因曝光

烟花颱風外圍環流慎防淹水！10縣市大雨、豪雨

柯文哲嗆王必勝 謝金河：搏聲量策略

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，行政院宣布27日起，我們的疫情警戒要從三級降到二級，對多數國人來說，這是大好的消息，不過，大家仍然會擔心放寬警戒，是不是會造成疫情的破口，這正是當家的人面臨的兩難，政府在這個Trade -off的決策中，找到最大的利基優勢。

他說，就像昨天正式開幕的東京奥運會，為什麼日本干冒疫情肆虐的風險，非辦不可？連很多日本人也反對。這當中一定有很多人想不到的結點，這可能要從歷史源頭找起。1940年，日本繼1936年的柏林奧運，從希特勒手上取得奧運主辦權，但因二戰而停辦，再到1964年日本終於拿到奧運主辦權，這是日本大起的重要轉捩點，這次日本拚命也要舉辦奧運會，這可能是日本跨向未來的里程碑。

謝金河說，台灣準備把三級降二級，其實政府的壓力更大。行政院副院長沈榮津前天問了我很多問題，後來問到餐飲怎麼解封？他請沈榮津問晶華酒店董事長潘思亮。至於各行各業有哪些要特別注意的？他建議問義美食品董事長高志尚。「單為了一個決策，官員背後的苦心，大家可能不知道」。

謝金河表示，這次出現新的變種病毒，亞洲似乎成了重災區。前一陣子，大家都在注意印度，但最近印度每天確診病例已經降到1萬以下，快速崛起的變成印尼，這兩天，前三名的確診大國是美國、英國、印尼。印尼前天確診3萬3772人，實在很可怕。而先前與台灣經常比賽零確診的越南，現在情況加重，22日越南有6164例，累積71144例，南韓也出現創新高的1842例，累積18萬481例，而奧運主辦國的日本，在開幕典禮前一天有5397人確診。台灣疫情出現破口後全民盡了最大努力，終於把確診控在兩位數以內，這已是十分不容易了。

謝金河說，現在台灣要重返零確診很難，但解封一定會有更大的挑戰，這是決策者面臨的兩難抉擇。台北市長柯文哲日前否定了衛生福利部醫福會執行長王必勝的貢獻，引起大家熱烈討論，「其實，柯市長已精算過，他的一句話一定會讓每一家電視台的談話性節目討論一整個晚上，這是搏聲量的策略，但如果你深入情境中，可能浪費一個晚上時間，對與錯，只能自己判斷！」

謝金河說，台灣一路走來，可説關關難過，關關過。政治的事，除了苛責對手，若能設身處地為人設想，多一些溫度，政治的路會更寬廣。

日本 奧運

延伸閱讀

嗆王必勝有什麼貢獻 柯文哲放軟：修養要再進步一點

聲援王必勝 黃子哲：柯文哲貢獻是好心肝、砍敬老金？

王必勝沒貢獻？羅文嘉：柯文哲生病了 該休養冷靜下來

影／批王必勝沒貢獻 柯文哲嗆：收垃圾打疫苗都我們

相關新聞

黨產會抗告成功 婦聯會美齡樓移國有

行政院黨產會認定婦聯會所在、總值九點二八億元的美齡樓為不當財產，限期將該不動產移轉國有，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政...

古蹟頭上長角！為何國外有限高令 台灣古蹟總是被高樓群包圍？

疫情三級警戒，各式建案仍繼續進行。民眾到台北車站周遭古蹟密集區晃一圈，必會發現不少興建中的大樓已越來越高，想要拍附近文資如北門、三井倉庫等美照，已越來越得選角度避開高樓，以免古蹟頭上長角。

柯文哲嗆王必勝 謝金河：搏聲量策略

財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，行政院宣布27日起，我們的疫情警戒要從三級降到二級，對多數國人來說，這是大好的消息，不過...

【總編開箱】蔡蘇百日內道歉8次 失望的人民會找到制裁出口

蔡蘇體制在100天內道歉8次，寫下從1996年民選總統以來難堪的紀錄，人民對蔡政府的信任也已逐漸崩解。

藍主席延選時程 下周中常會攤牌

行政院宣布下周二起，全國疫情降為二級警戒。因三級警戒展延的國民黨主席選舉，選舉期程下周三中常會可望攤牌。但黨務人士表示，...

泛公股公司遭紅色資本入侵？ 陳椒華批：政府雙手一攤

時代力亮立委陳椒華昨在臉書指出，肩負政策任務、防止產業機密外洩的泛公股物流公司「科學城物流」，因密集股權交易喪失原先由華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。