柯文哲嗆王必勝 謝金河：搏聲量策略

財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，行政院宣布27日起，我們的疫情警戒要從三級降到二級，對多數國人來說，這是大好的消息，不過，大家仍然會擔心放寬警戒，是不是會造成疫情的破口，這正是當家的人面臨的兩難，政府在這個Trade -off的決策中，找到最大的利基優勢。

他說，就像昨天正式開幕的東京奥運會，為什麼日本干冒疫情肆虐的風險，非辦不可？連很多日本人也反對。這當中一定有很多人想不到的結點，這可能要從歷史源頭找起。1940年，日本繼1936年的柏林奧運，從希特勒手上取得奧運主辦權，但因二戰而停辦，再到1964年日本終於拿到奧運主辦權，這是日本大起的重要轉捩點，這次日本拚命也要舉辦奧運會，這可能是日本跨向未來的里程碑。

謝金河說，台灣準備把三級降二級，其實政府的壓力更大。行政院副院長沈榮津前天問了我很多問題，後來問到餐飲怎麼解封？他請沈榮津問晶華酒店董事長潘思亮。至於各行各業有哪些要特別注意的？他建議問義美食品董事長高志尚。「單為了一個決策，官員背後的苦心，大家可能不知道」。

謝金河表示，這次出現新的變種病毒，亞洲似乎成了重災區。前一陣子，大家都在注意印度，但最近印度每天確診病例已經降到1萬以下，快速崛起的變成印尼，這兩天，前三名的確診大國是美國、英國、印尼。印尼前天確診3萬3772人，實在很可怕。而先前與台灣經常比賽零確診的越南，現在情況加重，22日越南有6164例，累積71144例，南韓也出現創新高的1842例，累積18萬481例，而奧運主辦國的日本，在開幕典禮前一天有5397人確診。台灣疫情出現破口後全民盡了最大努力，終於把確診控在兩位數以內，這已是十分不容易了。

謝金河說，現在台灣要重返零確診很難，但解封一定會有更大的挑戰，這是決策者面臨的兩難抉擇。台北市長柯文哲日前否定了衛生福利部醫福會執行長王必勝的貢獻，引起大家熱烈討論，「其實，柯市長已精算過，他的一句話一定會讓每一家電視台的談話性節目討論一整個晚上，這是搏聲量的策略，但如果你深入情境中，可能浪費一個晚上時間，對與錯，只能自己判斷！」

謝金河說，台灣一路走來，可説關關難過，關關過。政治的事，除了苛責對手，若能設身處地為人設想，多一些溫度，政治的路會更寬廣。