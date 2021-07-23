快訊

冬奧開幕各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

高雄婦女觸電身亡 鑑定原來是路燈地下廢棄電纜漏電！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泛公股公司遭紅色資本入侵？ 陳椒華批：政府雙手一攤

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今在臉書質疑，身為公股的台糖公司不但沒行使科學城物流股份的優先購買權，相關決策甚至沒有內部簽呈及會議紀錄。圖／取自陳椒華臉書
時代力量立委陳椒華今在臉書質疑，身為公股的台糖公司不但沒行使科學城物流股份的優先購買權，相關決策甚至沒有內部簽呈及會議紀錄。圖／取自陳椒華臉書

時代力亮立委陳椒華昨在臉書指出，肩負政策任務、防止產業機密外洩的泛公股物流公司「科學城物流」，因密集股權交易喪失原先由華航、台糖持股過半的結構，改由民代高度質疑有紅色資本背景的嘉里大榮單獨持股超過60%，「紅色資本狙擊台灣，政府為何雙手一攤？」她今也表示，台糖不但沒行使科學城物流股份的優先購買權，相關決策甚至沒有內部簽呈及會議紀錄，背後疑點重重。

陳椒華在臉書質疑，易主後的科學城物流仍負責我國許多高科技產業的物流運輸，形同將機密暴露在中共監視的高風險中，而這樁股權交易案存在相當多疑點，如華航為什麼逕自決定出售與公司依存度高的科學城物流？台糖為什麼輕易放棄優先承購「收益頗豐」的科學城物流？科學城物流失去泛公股地位後為何持續享有豐厚政策優惠？

陳椒華今也在臉書表示，經要求台糖提出為何不行使優先承購權的決策過程相關文件及內部簽呈，沒想到台糖的回覆是「有以稿代簽告知經濟部國營會」，但台糖內部竟沒有內部簽呈、沒有會議記錄，只有企劃處長向當時的董事長黃育徵進行口頭報告。

陳椒華質疑，一家國營事業對於持續賺錢的科學城物流，是否行使股東優先購買權，這麼重要的事情竟不用內部簽呈、不用評估報告，只要跟董事長口頭報告做出決定，「大家相信嗎？」她也表示，下周將召開記者會找台糖說明清楚。

陳椒華 華航

延伸閱讀

高端疫苗EUA空白授權？ 時力擬向監察院檢舉衛福部

颱風來襲立委關心山坡地防災 農委會：已請地方整備

時力：高端完成三期期中試驗前 建議不開打、不出口

台南魚塭埋14萬噸底渣廢棄物5年清不完 陳椒華請命

相關新聞

美齡樓停止執行收歸國有遭駁回 婦聯會：全員準備應戰

不當黨產委員會認定婦聯會所在的美齡樓為不當財產，限期移轉國有，婦聯會聲請停止執行，最高行政法院裁定駁回婦聯會聲請。婦聯會...

黃子哲批高端主持人審查賽諾菲 林奏延否認獲商業機密

國民黨文傳會副主委黃子哲質疑衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP成員中，作為高端疫苗試驗計畫人，前衛福部長林奏延及萬...

泛公股公司遭紅色資本入侵？ 陳椒華批：政府雙手一攤

時代力亮立委陳椒華昨在臉書指出，肩負政策任務、防止產業機密外洩的泛公股物流公司「科學城物流」，因密集股權交易喪失原先由華...

批陳時中「賴帳」被詛咒 張博揚診所嗆辣反擊

新北市板橋區張博揚小兒科診所對打疫苗免收掛號費開出第一槍，甚至抨擊指揮官陳時中「賴帳」，近日被灌入許多一星評論，甚至留下...

退貨不代表不合格？國民黨團：吳秀梅適任高端行銷總監

國產高端疫苗遭爆送驗品八成不合格，食藥署長吳秀梅稱高端只是把看到的問題回報，「不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」，說...

帛琉總統盼重啟台帛旅遊泡泡 外交部：持續聯繫商議

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）接受台灣電視媒體訪問時表示希望重啟台帛旅遊泡泡，及帛琉重新開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。