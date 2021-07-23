泛公股公司遭紅色資本入侵？ 陳椒華批：政府雙手一攤

時代力亮立委陳椒華昨在臉書指出，肩負政策任務、防止產業機密外洩的泛公股物流公司「科學城物流」，因密集股權交易喪失原先由華航、台糖持股過半的結構，改由民代高度質疑有紅色資本背景的嘉里大榮單獨持股超過60%，「紅色資本狙擊台灣，政府為何雙手一攤？」她今也表示，台糖不但沒行使科學城物流股份的優先購買權，相關決策甚至沒有內部簽呈及會議紀錄，背後疑點重重。

陳椒華在臉書質疑，易主後的科學城物流仍負責我國許多高科技產業的物流運輸，形同將機密暴露在中共監視的高風險中，而這樁股權交易案存在相當多疑點，如華航為什麼逕自決定出售與公司依存度高的科學城物流？台糖為什麼輕易放棄優先承購「收益頗豐」的科學城物流？科學城物流失去泛公股地位後為何持續享有豐厚政策優惠？

陳椒華今也在臉書表示，經要求台糖提出為何不行使優先承購權的決策過程相關文件及內部簽呈，沒想到台糖的回覆是「有以稿代簽告知經濟部國營會」，但台糖內部竟沒有內部簽呈、沒有會議記錄，只有企劃處長向當時的董事長黃育徵進行口頭報告。

陳椒華質疑，一家國營事業對於持續賺錢的科學城物流，是否行使股東優先購買權，這麼重要的事情竟不用內部簽呈、不用評估報告，只要跟董事長口頭報告做出決定，「大家相信嗎？」她也表示，下周將召開記者會找台糖說明清楚。