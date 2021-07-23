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美齡樓停止執行收歸國有遭駁回 婦聯會：全員準備應戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

不當黨產委員會認定婦聯會所在的美齡樓為不當財產，限期移轉國有，婦聯會聲請停止執行，最高行政法院裁定駁回婦聯會聲請。婦聯會晚間表示，驚聞消息後，婦聯總會立即全員動員準備應戰，並誓言絕不低頭永不放棄。

婦聯會表示，經緊急召開律師顧問會議後，確定將為未來做全方位抗爭展開準備工作，等收到裁定書後會即會依序啟動。

婦聯會說，此時就婦聯會是否為國民黨附隨組織，以及財產是否為不當取得的訴訟都尚未有法院終局裁定，最高行直接裁定將人民財產的美齡樓收歸國有，是踐踏人民受憲法所保障的財產權、訴訟權，更嚴重違反憲法中禁止侵害過當原則。

婦聯會表示，人民的權利不會自己從天上掉下來，婦聯會不接受最高行違憲、違法裁定，更不會向行政濫權黨產會低頭，將以永不放棄的精神，持續求生存、求發展、爭名譽，為人民的合法權利抗爭到底。

婦聯會指出，在烟花颱風來襲的今日下班後，最高行政法院突發新聞稿，審判長吳東都、法官胡方新、陳秀媖、林妙黛、王俊雄等5位撤銷北高行停止執行沒收美齡樓的原裁定，並逕為裁定，讓黨產會得以將美齡樓移轉國有。

婦聯會認為，最高行政法院自最近一次人事改組後，已數度改變過去一貫的見解，以髮夾彎的邏輯為濫權的行政機關護航；最近對中華救助總會痛下殺手，已經送出明顯風向球，對最高行的今天裁定震驚，但不意外。

婦聯會 黨產會 濫權

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