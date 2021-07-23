黃子哲批高端主持人審查賽諾菲 林奏延否認獲商業機密

國民黨文傳會副主委黃子哲質疑衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP成員中，作為高端疫苗試驗計畫人，前衛福部長林奏延及萬芳醫院感染科主任李文生，竟能參與會議審查賽諾菲公司（Sanofi） 新冠疫苗臨床試驗進度報告，有球員兼裁判之嫌。

林奏延表示，台灣小、疫苗專家也少，自十多年前就討論過利益迴避等規定，現在ACIP的委員名單都是公開，若身兼疫苗計畫主持人，都會主動迴避，且ACIP小組主管政策方向，藥品能否放行，能回歸食藥署審查，並無衝突。

黃子哲指出，根據今年7月11日ACIP第4次臨時會議的會議紀錄，其中一案為賽諾菲疫苗的臨床試驗進度報告，與該會議上作為國產疫苗高端臨床計畫主持人的林奏延，兩方應是「同業關係」，卻變成「廠商得向另一廠商」進行進度報告，商業機密不脛而走。

林奏延指出，「廠商要來報告不可能那麼笨，都把商業機密跟你說，委員也不會主動要求對方一定要提供商業機密，而是針對重點的項目做出報告，」他表示，台灣跟國外狀況不同，疫苗臨床試驗專家有限，早在十幾年前就已規定，可同身兼疫苗臨試驗及ACIP委員，但必須主動揭漏利益迴避，例如有收受金錢或固定有進行疫苗講座等。

另外，ACIP委員過去半年至一年才召開一次，最主要討論政策，五個案例中若有一例有利益衝突，就必須主動迴避。而遭質疑是否作為高端計畫主持人，未來EUA審查較為有利。他表示，「疫苗能否通過EUA仍是食藥署審查決定，據我所知，該小組中也沒有委員有參與高端臨床實驗。」

林奏延強調，ACIP委員名單都是公開透明，網路上都能查到，他自第一屆委員開始，已經參與許多疫苗重大決策，像是麻疹疫苗及每年流感疫苗要選擇哪一株，新冠疫苗二劑間隔多久、是否能混打，並非單一議題在討論，只要有有利益就會主動迴避，可受公評。