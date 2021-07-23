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帛琉總統盼重啟台帛旅遊泡泡 外交部：持續聯繫商議

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
帛琉總統惠恕仁表示希望重啟台帛旅遊泡泡，圖為惠恕仁今年中訪台啟動台帛旅遊泡泡。本報資料照片
帛琉總統惠恕仁表示希望重啟台帛旅遊泡泡，圖為惠恕仁今年中訪台啟動台帛旅遊泡泡。本報資料照片

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）接受台灣電視媒體訪問時表示希望重啟台帛旅遊泡泡，及帛琉重新開放中港澳人士入境觀光；外交部今天表示，正持續與中央流行疫情指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應惠恕仁的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

外交部表示，由於我國5月中旬爆發社區疫情傳染，指揮中心將疫情警戒提升至第三級，基於妥善控制國內疫情，並考慮到帛琉對於新冠肺炎確診病例的醫療能量，因此兩國的旅遊泡泡暫時中止。然而目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫。

外交部表示，另一方面，我國疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，惠恕仁非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。

外交部表示，有關帛琉政府宣布重新開放具有中、港、澳旅遊史以及轉機史的旅客入境一事，這是因為帛琉幾乎已達到群體免疫，繼開放台灣、關島航線後，逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排没有直接關聯。

帛琉 疫情 外交部 旅遊泡泡

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