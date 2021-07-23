認同蔡總統對鄭州遲來的關心 卓伯源：苦苓為何打臉蔡？

蔡英文總統日前對中國大陸鄭州水災表達關切，表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源表示，作家苦苓認為中國未捐助我國疫苗，批評想捐款大陸水災的國人，但事實上是我方的陸委會以「假好心」回嗆拒絕，苦苓為何打臉蔡總統對陸的關心？他建議蔡總統應以 「無緣大慈、同體大悲」看待大陸這次的水災。

卓伯源說，對於鄭州發生幾乎是毀滅性的世紀洪雨，蔡英文總統雖然無法比照留言哀悼美國拜登愛犬過世、推文慰問美國佛州大樓倒塌、發文關切日本熱海市土石流災害，但遲來的關切鄭州洪災，仍能傳達代表台灣官方的一絲善意，至少能為僵滯許久的兩岸關係，帶來一股暖流。

卓伯源說，雖然蔡政府切斷陸委會國台辦、海基會海協會兩大聯絡窗口，但是仍能透過紅十字、台商會、慈濟、佛光山甚至是鴻海與台積電等各種民間管道，將各種救援資源投入到救災第一線，他相信中國政府與人民都會感受到來自千里之外2350萬台灣人民溫暖的力量。

卓伯源表示，苦苓因為認為中國沒有捐贈疫苗助台而帶著充滿仇恨的言語，對於向要捐款救災的國人喊話「捐款則想罵髒話」。讓他深深不以為然，畢竟中國早就公開宣示過捐贈疫苗助台的意願，只因為我方的陸委會以一句「假好心」回嗆拒絕，讓此樁好事淪為政治口水，最終落空，苦苓是忘記了還是害怕想起來？苦苓父親是熱河滿族人，大陸是苦苓半個故鄉，對故鄉關心是超越政治的人性，連蔡總統都對大陸表達關心了，苦苓為何要打臉蔡總統？

卓伯源表示，鄭州洪災不只是對中國政府與人民的考驗，一天降下超過500毫米的豪雨，更是給地球村的我們一次真實的防災實例，「鄭州過後」極有可能就是「明日台灣」，未來的天然災害恐怕已經超越我們的想像，尤其台灣是海島國家且夏季都有颱風，因此打造台灣成為承洪韌性的環境，才是超前部署的頭號任務。

卓伯源強調，面對極端氣候帶來的致災性傷害，鄭州不會是個案，對於大自然對文明科技的反撲，大家更應思考一個高度依靠現代化基礎建設的城市，一旦缺乏水、電、網路供給，民眾的生活會出現何種窘境與困境，國家該如何正常運作，政府應有超前部署讓社會秩序回歸正軌的解決方案。

卓伯源說，河南是中國大陸的古城，豫劇名聞遐爾，2011年/2014年。伯源在彰化縣長任內，為發揚中華傳統文化，特聘請台灣豫劇團演過「美人尖」、「梅山春」。豫劇的發源地的及大本營一一鄭州目前遭受千年一遇的大洪災，讓他更特別關切。

卓伯源呼籲台灣朝野同心，對於每一個國家、地區發生不幸事件，「感同身受」是人類基本的善良，相信我們都有「慈悲心、包容心、同理心」來看待事物，河南加油，我們也要加油。