高端邀立委參訪 蔣萬安等立委婉拒

國產高端疫苗取得緊急使用授權（EUA）程序遭質疑，傳出今天將邀立法院衛環與國防委員會參訪公司，親自說明研發製程釋疑。不過國民黨衛環委員會立委陳玉珍、徐志榮、張育美、廖國棟均表示未接到邀約。

也屬衛環委員會的國民黨立委蔣萬安則是於七月七日接獲高端來信邀請，但八日即已正式回信婉拒。

蔣萬安表示，參訪高端疫苗廠並非現階段重點，面對高端疫苗EUA審核爭議，政府應盡快讓相關資料、數據公開供各界透明檢視，並與全民做好溝通、取得社會信任。

有具醫生背景的立委也說，疫苗要上市，前提是不能有任何差錯，完成三期臨床試驗是基本要求，但高端疫苗僅完成二期試驗期中報告，就取得EUA要上市，根本是把台灣人民當試驗場，難以取得民眾信任。

該立委說，面對質疑，高端現在應該做的是，趕快把三期臨床試驗完成，把基本工做好，而不是急著要找立委疏通、背書，否則以目前高端疫苗的研發情形，硬要說民眾施打能安全、有效，誰會相信？