【重磅快評】東奧疫情中登場 政治幽魂不散

東京奧運今晚開幕，我國只有5位選手參加開幕式。在新冠病毒威脅下，這麼淒涼、冷清的奧運開幕恐是亙古以來的首次，二千多年前的希臘古代奧運，大概都沒這麼蕭瑟。

但東奧對於日本真正的憾恨，可能還不在於新冠疫情，而是此刻的東奧相較1964年的東奧，日本已經失去了亞洲第一的頭銜。1964年的日本，是一顆躍升的太陽，它的GDP排在全球第四，除了美國一枝獨秀之外，它的前頭只有英國與法國，而在兩年之後的1966年，它一舉將這兩個二戰戰勝國擊落，躍居全球第二。

日本更在10餘年後的1980年代由傅高義寫下的「日本第一」一書時，撼動了整個世界，包括一直保持在第一位置上的美國也開始了對它的警惕，除以高關稅的貿易對付日本，還逼迫它簽下著名的廣場協議。

眾所周知，日本隨即在1980年代後期，歷經了嚴重的經濟泡沫，並開始步入了所謂的失去的10年、20年，以至於到現在都已失去了30年了。但讓它尤其苦悶的是，2010年它竟失去世界第二與亞洲第一的寶座，被中國大陸一舉超越後，還被愈拉愈遠。

這種情境下，日本人對於追逐往日的榮耀，似乎也顯得意興闌珊，這次執政的菅義偉政府執意開幕，日本民眾竟然反對舉辦的比例還是高達六成以上，整個社會的心理猶如一顆散發著餘暉的落日，較之1964年東京奧運的意氣風發，已完全不可同日而語。

奧運一直是人類追求和平的精神，從古代奧運舉辦的傳說可知，希臘各城邦之間，就是藉由奧運暫時放下武器，謀求和平的可能，但現代奧運在19世紀末恢復舉辦後，奧運並未能消弭戰爭，並迄今依然是政治角力的場合。

上世紀發生了兩次世界大戰，而一次世界大戰發生時，奧運才舉辦過五次，第六次即一戰進行中的1916年奧運因此中斷，二次大戰亦然，中斷了兩次，1936年的柏林奧運雖舉辦，由於是希特勒的納粹黨辦的，也差點被各國杯葛。二戰後世界進入冷戰，蒙特婁、莫斯科、洛杉磯奧運都有國家杯葛。

就是1964年的東京奧運，也是政治角力場，當時我們以中國自居，卻在國際奧委會的強力運作下，被迫使用台灣為名，代表團舉著英文「Taiwan」、中文「中華民國」的牌子入場。這個情況在上一屆的羅馬奧運就已發生，我們舉的牌子沒有國名，而是「Under Protest」（抗議中）。

「抗議中」的羅馬奧運，金牌大熱門的楊傳廣只拿下男子十項運動銀牌飲恨，但東京奧運他想要捲土重來雪恥卻功敗垂成，因為前一年十項運動改了記分規則，楊傳廣鉛球、1500公尺、鐵餅等弱項被擴大計分，強項卻被縮減分數，最後他竟以第五名收場，東京同時成了他與中華民國共同的傷心地。

現在政治論述與主張丕變，飛躍的羚羊紀政還在2018年推了東奧正名公投，想將「中華台北」改為「台灣」，幸好遭到否決，否則今晚中華隊恐怕連開幕式都無法出場。然而，歷史開了個玩笑，以台灣之名入場，半世紀前就已實現過了。

這次的東奧相信應可順利完成所有比賽，但全球的風雲遽變，美中對抗加劇，美國政客包括參眾兩院議員都有人主張杯葛北京冬奧，奧運想要擺脫政治，真的很難！