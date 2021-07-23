柯文哲嗆王必勝 林右昌：人在做天在看

針對台北市長柯文哲嗆衛生福利部醫福會執行長王必勝「沒貢獻」，基隆市長林右昌今天說，「人在做天在看，公道自在人心」、「如果我是柯文哲，我會存好心說好話，向所有人感恩」。

今天下午防疫記者會上，有媒體詢問，中央與地方合作的北農、環南市場大規模打疫苗及PCR篩檢專案落幕，柯文哲卻嗆王必勝「只會看一看、講一講、沒貢獻」。

林右昌回應說，「人在做天在看，公道自在人心」，防疫是為了市民、為了民眾，不是為了某一個人。

「如果我是柯文哲，我會存好心說好話，向所有人感恩」，林右昌表示，他會感謝中央指揮中心的幫忙，更要感謝這幾個市場所有攤商，大家共同的配合，防疫不是某一個人做甚麼事情，防疫需要全民大家一起努力，要對每一個人都心存感恩才是。