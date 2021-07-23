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降級定期限 林右昌批很奇怪：民眾恐猛爆性出遊、餐敘、消費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
降級定期限，林右昌批：民眾恐猛爆性出遊、餐敘、消費。記者游明煌／攝影
降級定期限，林右昌批：民眾恐猛爆性出遊、餐敘、消費。記者游明煌／攝影

今天中央宣布三級降二級，卻定出時間7月27日到8月9日，基隆市長林右昌說，很奇怪，他擔心恐會促使民眾，「猛爆性」去做一些在三級管制時無法做的事情，比如出遊、餐敘、消費等，中央應再做更審慎的思考。

林右昌說，今天中央宣布三級降二級，有定出時間7月27日到8月9日，應該要肯定中央指揮中心之前在訂定相關指引時有找地方政府協調和溝通，但這次定時間他是剛剛看電視才知道，這是很奇怪的作法令人不解。

林右昌表示，中央宣布降級是滿可喜的事情，中央有找過地方定出防疫指引，如果疫情萬一有狀況隨時可以做調整，民眾為了防疫都可應變和接受，但這次降為二級又定期限，很怪。他擔心恐會促使民眾，在7月27日到8月9日「猛爆性」去做一些在三級管制時無法做的事情，比如出遊、餐敘、消費等，好像逼著大家在8月9日前做完，9日之後不曉得會如何，民眾心裡上會有不確定性，會有後遺症。

林右昌並說，另一個更麻煩的是，會讓很多民眾及業者，沒法去預約或者預先安排行程，如婚喪喜慶，比如餐廳8月9日後到底要如何安排、如何預約，民眾恐有很多疑慮。現在降為二級，很多停開餐廳要把員工找回來，現誰又定一個時間，恐會有很多困擾，中央應再做更審慎的思考。

林右昌 疫情 基隆

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