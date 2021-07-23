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北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

嗆王必勝有什麼貢獻 柯文哲放軟：修養要再進步一點

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。圖／北市府提供

台北市長柯文哲日前接受廣播專訪，嗆環南市場前進指揮所的指揮官王必勝有什麼貢獻？被指過河拆橋、不厚道，柯文哲下午舉行防疫記者會，對此態度放軟，指和王必勝認識很多年、醫界的好朋友，他是好人，沒有針對他，要跟他說謝謝，「我的缺點回去自己會改進」，修養要再進步一點。

柯文哲說，昨天回去自己反省，發覺他錯了，人家來幫忙就說感恩，這樣就好，還囉哩八唆講一堆幹什麼，但他這個個性就是藏不住，心中氣不過，因為當時萬華的感染好不容易控制，疫情好轉，突然一個回馬槍，就是北農和環南市場疫情。

柯文哲說，他是醫療專業，慢一兩天可以發現問題所在，但後來發現跨縣市的疫調，因為是以居住所在地縣市政府 做主要疫調機關，寫疫調報告，結果發現北農、環南一開始時，三分之二案例戶籍不在台北市，在新北市，等到他們做疫調再傳回來，已經慢了兩天，這兩天中不曉得傳染多少人。

柯說，不過發現問題，自然會去解決，很快知道要怎麼去解決，但正式的跨縣市疫調系統，不是一天可以改變，這是全國通用，所以後來屏東、台中的爭議，高雄新北和基隆台北的爭議，都是同樣原因，跨縣市疫調系統是有問題，後來北市用非正式管道，以聯醫副總院長璩大成做疫調小組的組長，他太太是新北市衛生局長，可互通有無，疫情很快就控制下來。

柯文哲說，其實在疫情最緊張時，媒體說中央要接管，他心想怎麼可能？要怎麼接管？說要成立前進指揮所，這就是那時最有名的環南市場記者會，後來才知原來要開記者會，不是開會，後來前進指揮所7月3日成立，7月4日就解散了。

柯說，和王必勝認識很多年，是醫界的好朋友，他是好人，沒有針對他，要跟他說謝謝，自己的缺點回去會改進，「因常不高興就啪過去」，不過對老百姓來講，疫情可以控制最重要，整個批發市場疫情已經控制，其他不重要的事就算了，個人自己要回去檢討，修養要再進步一點。

疫情 柯文哲

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