快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產疫苗EUA屢傳爭議 立委曝高端邀立院2委員會參訪

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶。報系資料照
民眾黨立委賴香伶。報系資料照

中央流行疫情指揮中心19日宣布國產高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）審查，不過各界仍對審查標準存疑。民眾黨立委賴香伶今透露，月初高端疫苗公司打電話至辦公室，稱邀請立法院社會福利及衛生環境委員會、國防委員會委員參訪公司，原預定10日參訪，後又改為24日，將由高端總經理陳燦堅出面說明研發產製等相關問題。

賴香伶表示，站在國會監督立場，原本有報名參加，但因本周按規定參加第十類人員疫苗接種後，出現頭痛、發熱、精神不濟等副作用，尚未緩解，加上近期高端疫苗又爆出EUA審核不公開、部分疫苗遭食藥署退貨等諸多爭議，因此已取消該參訪行程。

賴香伶說，高端來電邀約參訪時，並沒有說會提供相關資料，僅表示由總經理說明，「感覺只是行禮如儀」，她也透露，目前各政黨似乎都沒有人參加，就連執政黨也半個沒人過去，「這點蠻奇怪」。

賴香伶也呼籲衛福部，針對EUA審核爭議及疫苗不良率偏高事件，應成立專責調查小組，並公開調查結果，以化解社會大眾對高端疫苗的諸多疑義，讓疫苗審核公開透明，才能重建國人對政府及國產疫苗的信心。

立法院第十屆第三會期社福及衛環委員會民進黨團有楊曜、陳瑩、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、賴惠員、吳玉琴、邱泰源、洪申翰9席，國民黨團有廖國棟、蔣萬安、徐志榮、陳玉珍、張育美5席，以及民眾黨立委賴香伶。

外交及國防委員會民進黨團包含游錫堃、王定宇、蔡適應、趙天麟、何志偉、林淑芬6席，國民黨團包含廖婉汝、馬文君、江啟臣、陳以信、溫玉霞5席，以及無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟。

經記者致電詢問，國民黨立委張育美表示，並未收到參訪邀請，「現在才聽說這件事」；民進黨立委吳玉琴則說，「沒有收到邀請，也沒參加」。

高端疫苗 賴香伶 民進黨

延伸閱讀

勞動部定調居家上班沒颱風假 賴香伶批「論理不通」

發券不是真紓困 民眾黨籲普發現金

打工族沒加保領不到紓困補貼 立委：勞動部應速補發

受贈善款被列入所得 連體嬰張忠義申請紓困碰壁

相關新聞

嗆王必勝有什麼貢獻 柯文哲放軟：修養要再進步一點

台北市長柯文哲日前接受廣播專訪，嗆環南市場前進指揮所的指揮官王必勝有什麼貢獻？被指過河拆橋、不厚道，柯文哲下午舉行防疫記...

國產疫苗EUA屢傳爭議 立委曝高端邀立院2委員會參訪

中央流行疫情指揮中心19日宣布國產高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）審查，不過各界仍對審查標準存疑。民眾黨立委賴香伶今透...

綠營2022首都戰 陳時中優勢仍在、林右昌鴨子划水、鄭麗君可能成黑馬

台北市是這次5月中爆發本土疫情的重災區，防疫戰場也成藍綠白有志2022年台北市長大位者的競技場。衛福部長陳時中受疫情影響，聲勢不如以往，但據悉綠營內部民調，陳的滿意度仍超過五成，依舊是民進黨角逐北市的「王牌」；基隆市長林右昌在疫情期間，砲口屢屢對準台北市長柯文哲，同樣展現搶攻北市企圖心。

竹市國民黨市長初選電話民調 25日起一連3天登場

國民黨備戰2022，新竹市議會國民黨黨團經協調，原訂6月底辦理市長初選電話民調，市議員林耕仁、李國璋與陳啓源3人參與，因...

感謝民間買疫苗 侯友宜：政府若早點配合可以有更多人

新北市長侯友宜今在臉書上指出，感謝慈濟、台積電、永齡基金會買到了1500萬劑BNT疫苗，但政府如果可以更早一點配合，也許...

聲援王必勝　黃子哲：柯文哲貢獻是好心肝、砍敬老金？

環南市場疫情獲控制後，台北市長柯文哲指衛福部醫福會執行長王必勝沒貢獻，引發爭功質疑。國民黨文傳會副主委黃子哲批評，柯身為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。