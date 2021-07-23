國產疫苗EUA屢傳爭議 立委曝高端邀立院2委員會參訪

中央流行疫情指揮中心19日宣布國產高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）審查，不過各界仍對審查標準存疑。民眾黨立委賴香伶今透露，月初高端疫苗公司打電話至辦公室，稱邀請立法院社會福利及衛生環境委員會、國防委員會委員參訪公司，原預定10日參訪，後又改為24日，將由高端總經理陳燦堅出面說明研發產製等相關問題。

賴香伶表示，站在國會監督立場，原本有報名參加，但因本周按規定參加第十類人員疫苗接種後，出現頭痛、發熱、精神不濟等副作用，尚未緩解，加上近期高端疫苗又爆出EUA審核不公開、部分疫苗遭食藥署退貨等諸多爭議，因此已取消該參訪行程。

賴香伶說，高端來電邀約參訪時，並沒有說會提供相關資料，僅表示由總經理說明，「感覺只是行禮如儀」，她也透露，目前各政黨似乎都沒有人參加，就連執政黨也半個沒人過去，「這點蠻奇怪」。

賴香伶也呼籲衛福部，針對EUA審核爭議及疫苗不良率偏高事件，應成立專責調查小組，並公開調查結果，以化解社會大眾對高端疫苗的諸多疑義，讓疫苗審核公開透明，才能重建國人對政府及國產疫苗的信心。

立法院第十屆第三會期社福及衛環委員會民進黨團有楊曜、陳瑩、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、賴惠員、吳玉琴、邱泰源、洪申翰9席，國民黨團有廖國棟、蔣萬安、徐志榮、陳玉珍、張育美5席，以及民眾黨立委賴香伶。

外交及國防委員會民進黨團包含游錫堃、王定宇、蔡適應、趙天麟、何志偉、林淑芬6席，國民黨團包含廖婉汝、馬文君、江啟臣、陳以信、溫玉霞5席，以及無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟。

經記者致電詢問，國民黨立委張育美表示，並未收到參訪邀請，「現在才聽說這件事」；民進黨立委吳玉琴則說，「沒有收到邀請，也沒參加」。