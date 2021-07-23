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竹市國民黨市長初選電話民調 25日起一連3天登場

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨主席江啟臣（左4）日前到新竹馬偕醫院捐贈防疫物資，競逐黨團辦理初選的3名市議員陳啓源（左1）、林耕仁（左2）與李國璋（右2）都出席同台。本報資料照片
國民黨主席江啟臣（左4）日前到新竹馬偕醫院捐贈防疫物資，競逐黨團辦理初選的3名市議員陳啓源（左1）、林耕仁（左2）與李國璋（右2）都出席同台。本報資料照片

國民黨備戰2022，新竹市議會國民黨黨團經協調，原訂6月底辦理市長初選電話民調，市議員林耕仁、李國璋與陳啓源3人參與，因碰上疫情延後，敲定於25、26與27日一連3天登場，找來4家民調公司分頭進行互比與對比式民調，28日將公布結果。

由於國民黨中常會尚未通過縣市長提名作業辦法，黨中央日前曾強調，此為新竹市議會黨團自己內部的協調，並非初選。新竹市議會黨團也說，此為黨團針對有意競逐下屆市長的黨籍議員先進行全民調初選，28日電話民調結果出爐後，將送黨中央審核。

有意競逐的市議員分別為林耕仁、李國璋與陳啓源3人，都有一定政治資歷，經黨部主委、議長許修睿協調，將採全民調方式辦理初選，由於碰上本土疫情延燒，電話民調從6月底延後至7月底，敲定在三級警戒解封之際25至27日的晚上6點半到10點進行。

香山區議員林耕仁有5屆議員資歷，此次迎戰黨團辦理的市長初選，以「舒適減壓 永續新竹」為題擘畫新竹市城市願景，也分別提出5大政策面向，包含教育、便捷、安心、質感、未來新竹，他說，目標建立一個讓新竹人安居樂業、蓬勃發展的好所在。

李國璋為東區議員，曾任新竹農產運銷公司大菜市總經理的他有3屆議員資歷，此次以「幸福託付全力以赴」為主題力拚初選，針對交通、教育、環境、退休樂齡與弱勢族群的社會福利都提出政見，尤其竹科交通夢魘，他也提出建設跨縣市橋梁的對策。

陳啓源出身香山區，擔任過2屆議員，他喊出「開啟新藍圖，城市更美好」的口號，也目標強化經濟、交通、支持教育與扶助弱勢等面向，希望讓蘊含文化底蘊的新竹科技城能發展得更好，他也強調未來將會遵循預算財政紀律，投資未來，不透支未來。

新竹 民調 國民黨

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