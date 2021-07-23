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聲援王必勝　黃子哲：柯文哲貢獻是好心肝、砍敬老金？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
衛福部醫福會執行長王必勝。圖／聯合報系資料照
衛福部醫福會執行長王必勝。圖／聯合報系資料照

環南市場疫情獲控制後，台北市柯文哲指衛福部醫福會執行長王必勝沒貢獻，引發爭功質疑。國民黨文傳會副主委黃子哲批評，柯身為台北市長、民眾黨主席，炮火竟指向一個來前線支援的事務官，過河拆橋，更顯示柯心胸窄小、格局狹隘。

黃子哲說，若要問「有何貢獻」？柯文哲不如捫心自問對台北市有何貢獻，是有好心肝？還是砍掉重陽敬老金？還是把五大弊案變五大案？柯做為一個重量級的政治人物應該要多點厚道與公道，但別胡說八道。

黃子哲認為，要不是北農與環南市場疫情延燒不止，也不會讓陳時中找到破口，一邊防疫，一邊防堵柯文哲；無論功勞或苦勞大小，柯要做政治對抗，就找民進黨高官或政治人物，別搞錯對象，大可不必對一個做事的官員如此酸言酸語。

柯文哲 北市 黃子哲

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