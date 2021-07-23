主席選舉最快9月下旬投票 國民黨：等內政部函覆再討論

行政院今天宣布下周二起，全國疫情降為二級警戒。因三級警戒延辦的國民黨主席選舉，下周三中常會是否重啟受關注。黨務人士表示，建議中常會等內政部對疫情期間政黨選舉做出明確解釋指引後，再做討論會比較合宜。

黨務人士說，上周已經發函內政部要求針對疫情期間舉辦政黨選舉的標準與指引做出解釋，經透過立院黨團詢問，最快下周就能收到回函；若內政部解釋函在下周三之後才回覆，那也不用排除下下周常會再討論主席選舉期程。

至於可能的選舉期程，黨務人士說，若下周三常會就決議重啟選舉，以領表、登記到選舉總計需要45個工作天計算，最快可在9月中、下旬舉辦主席與黨代表選舉投票。

也因此次主席與黨代表選舉延選，並非取消前次選舉，入黨滿一年或恢復黨籍滿一年黨員，要取得投票資格的黨費繳費期限，仍以原選舉公告日（5月7日）前一天為準。黨務人士說，這牽涉選舉公平性問題，沒有再延長與否問題。

國民黨主席江啟臣上午受訪也表示，黨中央一貫立場從過去到現在都是依照國家法令規定、黨章與中常會決議推動黨務，不論選舉時程或任期都會依照中常會決議辦理。

5月中旬起國內疫情進入三級警戒，國民黨中常會5月26日也決議，將原本規劃於7月24日投票的主席選舉無限期延後，至疫情降級為二級警戒後的第一次實體中常會上再決定選選日期。

行政院今宣布下周二起疫情降為二級警戒，允許舉辦室內50人活動，隔天國民黨中常會也將恢復實體召開。依5月26日中常會決議，屆時將討論主席與黨代表延選投票時程。

黨務人士表示，依循行政院今天宣布的防疫指引，下周二起室內50人、室外100人活動可恢復舉辦，這樣的標準能否辦政黨選舉仍有疑義，政黨法主管機關內政部須做出更明確解釋。

黨務人士說，畢竟依據黨章規定，國民黨主席與黨代表選舉只能採實體投票，不能採不在籍投票，疫情期間能否投票，仍要考慮有沒有違反群聚規定，國民黨不可能自外於相關規範。

黨務人士指出，黨中央上周已發函內政部做出相關解釋，預計下周內政部就會回函做出解釋，建議中常會待取得內政部回函再做討論會比較有意義。