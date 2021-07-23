陸生打疫苗獲政府正面回應 陸委會將規畫

國民黨大陸部今天表示，有關陸生參加疫苗施打一事，週二(7月20日)早上大陸部致函海基會許勝雄董事長，籲請海基會向政府爭取開放陸生登記，週四下午已獲得海基會正面回應。

國民黨大陸部指出，陸生參加疫苗登記有兩個事情要處理。一是疫苗施打類別的問題，也就是陸生要安排在哪個類別，和其他施打對象的優先順位問題。為陸生施打固然需要疫苗足夠才能開展，但現在先行規劃，讓陸生了解未來可能的安排，有其必要。

大陸部表示，另外是如何辦理登記的問題，因為陸生沒有居留證和健保卡，要用什麼證號進行線上登記，或是採用其他方式登記，也需要妥善處理。

據了解，目前疫苗施打順序的問題由陸委會規劃，登記方式的技術問題則由移民署解決。

國民黨大陸部感謝海基會積極回應國民黨的呼籲，為保護陸生健康人權共同努力。期盼陸委會和移民署早日公告具體事項，相關的技術障礙能儘早排除，也期盼在健康安全的環境中重見兩岸交流互助的榮景。

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