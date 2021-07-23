政大民調「偏向獨立」創新高 綠委：中國是一個助力

政治大學選舉研究中心20日公布最新民調，認為自己是台灣人的比例達63.3%，為1994年統計以來歷史第二高，並有25.8%民眾偏向獨立，創下新高。民進黨立委陳亭妃表示，「相信中國是一個助力，因為只有大家團結在一起，才能真正抵抗中國這樣的惡霸」。

陳亭妃說，中國所有的打壓，不管是疫苗、共機繞台等一切動作，違反民主程序，甚至用威權壓制香港、維吾爾族，這些都讓台灣人民無法接受，也更加強了台灣人民對自己國家的認同感，以及認為台灣要偏向獨立的選項。

民進黨立委許智傑表示，台灣人國族認同感愈來愈高，外部是中共和習近平打壓香港民主讓國人唾棄。內部則是蔡英文總統證明用台灣可以走向全世界，「我認為國民黨應該跟隨民意，不要死守九二共識和統一中國的大夢了」。