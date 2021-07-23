政大民調「偏向獨立」創新高 綠委：中國是一個助力
政治大學選舉研究中心20日公布最新民調，認為自己是台灣人的比例達63.3%，為1994年統計以來歷史第二高，並有25.8%民眾偏向獨立，創下新高。民進黨立委陳亭妃表示，「相信中國是一個助力，因為只有大家團結在一起，才能真正抵抗中國這樣的惡霸」。
陳亭妃說，中國所有的打壓，不管是疫苗、共機繞台等一切動作，違反民主程序，甚至用威權壓制香港、維吾爾族，這些都讓台灣人民無法接受，也更加強了台灣人民對自己國家的認同感，以及認為台灣要偏向獨立的選項。
民進黨立委許智傑表示，台灣人國族認同感愈來愈高，外部是中共和習近平打壓香港民主讓國人唾棄。內部則是蔡英文總統證明用台灣可以走向全世界，「我認為國民黨應該跟隨民意，不要死守九二共識和統一中國的大夢了」。
政大選研中心民調趨勢圖乃根據選研中心該年的電話訪問研究案，調查對象為台灣地區（不含金門、馬祖）年滿二十歲以上的成年人。本研究的抽樣方法為電話簿抽樣法。即以該年度「中華電信住宅部電話號碼簿」為母體清冊，依據各縣市電話簿所刊電話數佔臺灣地區所刊電話總數比例，決定各縣市抽出之電話個數，為求完整的涵蓋性，再以系統抽樣法抽出各縣市電話樣本後，隨機修正最後二碼及四碼，以求接觸到未登錄電話的住宅戶。電話接通後再由訪員按照戶中抽樣的原則，抽出應受訪的對象進行訪問。為了使樣本結構與母體結構更符合，本研究對樣本的分佈特性使用多變數反覆加權法（raking）進行加權。其中性別、年齡、教育程度及地理區域之權值是依據內政部所出版「中華民國臺閩地區人口統計」。訪問資料每年底合併一次（1～6 月合併資料於年中公佈），經過加權處理後，得到的三個主要變數之次數分配即為趨勢圖所示之資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言