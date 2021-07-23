打疫苗行政費補助提高　藍黨團：政府請客醫院買單

新冠肺炎疫苗公費施打，民進黨政府更要求協助施打疫苗的醫療院所不能收掛號費爭議。立院國民黨團估算，承接施打疫苗業務的醫療院所每人次將少收50至110元，批評「中央政府請客、基層醫療院所買單」。

國民黨團呼籲，衛福部應就協助施打疫苗院所承接業務以來的掛號費差額溯及既往、立即撥款補齊、補足，不要偷吃基層診所防疫的辛苦錢，否則基層醫療院所關門，倒楣的還是民眾，挺醫護不能靠張嘴。

國民黨團表示，民進黨政府6月7日起為跟台北市政府打對台，跟進宣布民眾到醫療院所打新冠疫苗免收掛號費，變相讓醫療院所吸收費用成本。

國民黨團指出，施打新冠疫苗基層醫療院所每劑收入，從開打至6月7日前（比照「流感疫苗」）政府補助處置費100元，再加診所自收的掛號費150至250元，總計每人次約可收250元至350元不等。

但衛福部長陳時中宣布施打疫苗免收掛號費後，至7月21日止期間，醫療院所施打疫苗，每劑可獲得政府補助的處置費100元、行政費40元與獎勵費，總計每人次僅約可收140元至177.5元。

引發醫療院所反彈後，自7月22日起，醫療院所施打疫苗，每劑可獲得政府補助的處置費100元、行政費100元與獎勵費，總計每人次收入提高至200元至237.5元，但仍較原初可收掛號費時少。

國民黨團估算，政府宣布免收掛號費後，醫療院所平均為民眾每打一劑疫苗就少收110元，即使7月22日起最新政策，每劑疫苗還是少收50元；政府請客拚疫苗覆蓋率，卻要基層院所買單，這樣合理？政府補助還不知什麼時候才能拿到。

國民黨團說，政府補助醫療院所的疫苗施打處置、行政、獎勵費3個月或半年才發一次，基層醫療院所等於拿自己錢配合國家政策打疫苗，讓許多收入有限診所資金調度出問題快撐不下去，倒楣的還是打不到疫苗的民眾及診所的醫護人員。

國民黨團批評，政府要馬兒跑，又要馬兒不吃草，8400億元紓困、防疫預算到底花去哪？有人這樣拚防疫？等基層醫療院所抗議上媒體，政府才緊急提高補助要封嘴，為什麼要如此欺人太甚？