檢審委員被轟說要辭職卻投票　李慶義：由少數人分贓？

檢審會民選檢審委員施教文在挑選晉升主任檢察官的「會前會」離席抗議，迄今餘波盪漾，前任檢審委員林達昨天轟施教文說要辭職卻繼續投票，檢審委員胡亂開會和稀泥，籲請法務部立法補正關於檢審委員請辭規定缺漏。台中高分檢主任檢察官李慶義今天上午強調「施教文是不參加分贓的會前會議，不是不參加檢審會，難道還要繼續由少數人分贓嗎？」，並說「檢察官票選檢審委員，與立委、農會職員選舉完全無關」。

檢審會9日針對一審檢察官晉升主任入圍名單開會，民選檢審委員施教中途離席抗議。施教文12日發表聲明表示「離席是因我知道此份入圍名單產生過程已有嚴重瑕疵，我不想留在現場背書而已。因留在現場參與討論，等於默認此種瑕疵可以存在，而且更是默認接受此種違反公平正義之分贓式選拔人才選制」。

前任檢審委員、台北地檢署檢察官林達，昨天寫給檢審委員的提案建議，籲請法務部立法補正《法務部檢察官人事審議委員會審議規則》關於檢審委員請辭規定之缺漏，並請檢審會勿和稀泥開會貽笑大方：

一、依檢審委員提供110年7月9日會議紀錄，施教文委員代表票選委員宣讀名單完畢後，明確表述「我在此向大會表示抱歉，對我未來任期，我知所進退，辭職。」隨即離開會場。施教文委員既已向檢審會送達其辭職之意思表示，其請辭應認已經生效。

尤以民主選舉產生之政治職位，本來即有「罷免」及「請辭」兩種解任方式，此乃政治學理之必然，參諸《公職人員選舉罷免法》第73條、《地方制度法》第81條、《農田水利會會務委員選舉罷免辦法》第31條、《漁會選舉罷免辦法》第37條、《農會選舉罷免辦法》第37條均有辭職相關規定，甚為明確。至於是否直接遞補下一位候選人，抑或重新選舉產生，則係立法設計問題。不可能僅因缺乏辭職規定，即認為不可以辭職。

二、據110年7月12日會議紀錄、施教文委員聲明書及現場情況，當次會議開始後，施教文委員並無出席報到，另委請高碧霞委員代為宣布聲明書，細繹其聲明書均無表示「撤回」請辭，僅表達造成紛擾之歉意；但卻在當日會議11點多，所有委員實質討論完畢，主席宣布開始投票，委員們正在投票之時，施教文委員方突然入場，並直接參與投票。據悉，當時現場委員或反應不及，或不明究理繼續投票，全國最重要的檢察人事機關開會竟然如此混亂，程序如此和稀泥貽笑大方，到現在也沒有委員檢討，日後如果再次發生如何解決？

三、施教文委員乃透過民主政治選舉產生之代表，既已向檢審會提出辭職之意思表示，本諸政治道德與政治責任，更負有向其選民說明之政治義務：7月9日辭職是否有效？身為負責任的法律人和受選民付託之代表，自己提出請辭就不能迴避問題推給別人解釋。倘若請辭已經生效，為何7月12日又進場投票？

倘若請辭無效，是把請辭開會當兒戲？檢審會全體委員均應負起會議混亂之最大責任，以和稀泥之心態，在沒有確認請辭效力以前，直接放任施教文委員參與投票，導致投票票數及正當性都可能發生問題。現場全體委員均係檢察重臣，一起胡亂開會和稀泥，毫無法律人正當程序之尊嚴，未來如果再次發生怎麼解決，反正大家嗆聲都不算數？

四、目前《法務部檢察官人事審議委員會審議規則》、《法官法》和《法院組織法》對於辭職毫無規範，是否檢審委員恣意表態辭職，可自行詮釋請辭效果，想認就認，不想認就不認。為避免日後任何委員有樣學樣，以請辭離開為訴求，見到翻案就回來繼續開會，建請修法明確訂定請辭相關規範，並請檢審會主席及所有委員在本周五的開會，不要再和稀泥。

台中高分檢主任檢察官李慶義今天強調「施教文是不參加分贓的會前會議，不是不參加檢審會，難道還要繼續由少數人分贓嗎？ 」，並說「檢察官票選檢審委員，與立委、農會職員選舉完全無關」。

李慶義說「他們是想要讓施委員辭職，以免施委員在檢審會上反對，使自己從多數，變成了少數。由此，更可看出，他們仍繼續要以部分人的會前會，繼續進分贓。少掉施委員的會前會，那就只剩8個人的會前會，只要4個人，就可以達半數，就可以作出決議」。

然後，在正式的檢審會上，於主席不投票的情況下，仍得以8票對7票勝出，繼續分贓。施委員是本屆最高票當選的檢審委員，我們對施委員不共謀分贓，堅持多數民主理念的無畏精神，深表敬佩。

扣除施教文，票選委員有8位，官派委員雖然也有8位，但其中一位是主席，第一輪不參與投票，所以結論還是8比7勝出。 假如有施教文參與投票，而他反對票選委員私下會前會的決議，那結論可能就是7位官派委員，再加上施教文，成為8比8平手，平手後主席再?與投票，就有可能反轉票選委員私下會前會的決定。

一個由17位委員組成檢審會，依法就應該尊重每一位委員的意見，讓每一位委員都有實質參與決議的權利。怎能由部分票選委員，私下的會前會，就作出決定？積非成是，竟把長期反民主的運作模式，當作是理所當然！這絕對是反民主的！