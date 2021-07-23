聽新聞
test
0:00 / 0:00
法務部長圈選各地檢署一審主任檢察官 23人名單出爐！
全國檢察人事調動在即，一審檢察官遴派主任檢察官案受注目；民選檢審委員日前召開會前會選出35名建議名單，供法務部長蔡清祥圈選23人，於今日上午公布。
台北地方檢察署所推薦名單，共有6人入圍，5名獲圈選，包括黃筵銘（44期）、范孟珊（47期）、張靜薰（49期）、黃偉（49期）、林俊廷（49期）。
扣除台北地檢署人選，其餘獲圈選者（司法官學院期別）是、姜智仁（４３期）、黃淑妤（４３期）、蔡明達（４４期）、黃銘瑩（４４期）、賴建如（４５期）、葉益發（４５期）、謝志遠（４５期）、劉文瀚（４６期）、洪松標（４６期）、張志杰（４６期）、陳淑蓉（４７期）、洪國朝（４７期）
朱啟仁（４７期）、陳筱茜（４７期）、蕭擁溱（４７期）、李秀玲（４８期）、陳貞卉（４９期）、黃振倫（５０期）、李仲仁（５０期）。整體期別自43期到50期，年輕世代即將出頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言