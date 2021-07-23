法務部長圈選各地檢署一審主任檢察官 23人名單出爐！

2014年7月23日，復興航空編號GE-222的ATR-72型客機，搭載54名旅客、4名機組人員降落馬公機場時，墜毀在湖西鄉西溪村民宅上，機上乘員48人罹難，10人輕重傷生還送醫，另有5名民宅居民受傷。

2021-07-23 09:15