疫情趨緩 民代有為民喉舌？各黨立委聲量王出爐 第一名面臨罷免壓力

image source：FB/林昶佐、高虹安、江啟臣、范雲

文／閻芝霖

自5月中本土疫情爆發至今已超過2個月的時間，執政黨與在野黨的攻防戰也持續進行，關注焦點不外乎落在疫苗、防疫政策，以及被直指是防疫破口的「3+11」至今仍不見會議紀錄，立委的犀利問政也讓這些議題不斷受到關注，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察民進黨、國民黨、民眾黨三大黨以及無黨籍立委的聲量王是誰？

▲自5月中本土疫情爆發，林昶佐因「環南市場事件」成為全台立委網路聲量王。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/05/01-2021/07/21)

「環南市場被反嗆」成聲量王！無黨籍林昶佐面臨被罷免危機

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察自本土疫情爆發以來三大黨與無黨籍立委的網路聲量，獨佔鰲頭的無黨籍萬華區立委林昶佐，因7月2日時在指揮官陳時中、台北市長柯文哲視察環南市場時，砲轟柯文哲「講廢話」、「防疫太慢」，卻被環南市場自治會長反嗆「沒在做事」當天引起超過16萬筆討論，柯文哲7月7日的「設局說」也讓該話題延燒將近一週的時間。

環南市場一事點燃萬華區市民怒火，發起「清林散昶」罷免林昶佐連署，19日將4300份第一階段連署書送至中選會，預計一個月完成第二階段所需的2萬4000份，讓林昶佐成為繼本土疫情爆發以來網路聲量最高的立委。

▲林昶佐在指揮中心與台北市政府聯合視察環南市場時，嗆柯文哲「講廢話」、「防疫太慢」。

image source：FB/林昶佐

范雲難逃「3+11」砲火！江啟臣、高虹安質疑「疫苗政策」吸聲量

民進黨聲量最高的則是不分區立委范雲，主要是放寬機師檢疫措施「3+11」，被劍指是造成防疫破口的主因，網友不斷要范雲「出來打球」，痛轟她「一句道歉很難嗎」，范雲更在6月18日國民黨提案要求3+11決策「會議紀錄公開」，投下反對票，儘管自5月12日至今臉書貼文未更新，但至始至終沒有出面針對「3+11」給個交代，也難以平息網友怒火。（延伸閱讀：「3+11」網友狂罵 范雲事件懶人包一次看懂）

國民黨則由豐原區立委江啟臣佔據聲量王，關注焦點聚集在疫苗動態，江啟臣在14日宣布國民黨協助4縣市購買500萬劑BNT疫苗創下近三個月個聲量高峰，20日質疑高端疫苗EUA黑箱作業，按鈴提告通過相關官員，網路上也出現「作秀」、「終於有在野黨的樣子」等兩派說法。

民眾黨的聲量王則由不分區立委高虹安奪下，高虹安的犀利問政引起網友熱議，其中在6月11日質詢陳時中「3+11沒有會議紀錄」、「國產疫苗的價格貴8倍」，讓陳時中動怒回應。（延伸閱讀：立委網路口碑排行榜）

▲江啟臣質疑高端疫苗EUA是黑箱審查，20日赴台北地檢署按鈴提告審查委員。

image source：FB／江啟臣

綜合三大黨與無黨籍網路聲量最高的四位立委來看，其中二位范雲跟高虹安都是不分區立委，大鳴大放都沒事，能夠合理質疑執政黨的疫苗政策、防疫政策更能吸引大量討論，甚至能得到民眾支持，但是，這次疫情慘重的萬華區立委林昶佐想在「全台灣陪台北市坐牢」的風向中狠酸柯文哲，卻被市民反嗆，儘管成為疫情期間的立委聲量王，現在面臨被罷免危機。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月01日至2021年07月21日。