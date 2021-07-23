35人搶23缺 法務部長將圈選全國地檢署一審主任檢察官

全國檢察人事調動在即，一審檢察官遴派主任檢察官案受注目；民選檢審委員日前召開會前會選出35名建議名單，供法務部長蔡清祥圈選23人，將於今日上午公布。

台北地方檢察署所推薦名單，共有6人入圍，人數占全部入圍數的六分之一強，他們是黃筵銘、范孟珊、張靜薰、黃偉、林俊廷、劉怡婷，6人署內人氣高，蔡清祥「圈」幾個？值得觀察。

范孟珊（47期）曾偵辦華山分屍命案、「卡神」楊蕙如網軍案、金品軒鍊金廠吸金案，性情率真的她始終秉持「毋枉毋縱」原則調查事證。黃筵銘（44期）集耐心、細心為一身，辦案穩重，不需要高層擔憂，曾偵辦社會矚目的錢櫃林森店火警案、勞金局弊案。

張靜薰（48期）目前駐金管會，外型冷豔、待人熱情、辦案謹慎。曾經承辦百博集團吸金案、北市大安區龍圖里長貪汙案，並協辦國安局私菸案。

黃偉（49期），外型高大帥氣挺拔，有張明星臉被同事私下稱為「北檢蔣友柏」，性格直率、為人親和，但辦起案來絕不手軟，曾偵辦台鐵爆炸案、中山地政事務所、瑠公農田水利會等多起弊案，以及社會矚目的立委收賄案、國安局私菸案。

林俊廷（49期）平常在署內行事低調，待人和善，是個冷面笑將。曾偵辦基督教伯大尼兒少家園案、匯豐銀前房貸部經理勾結房仲涉詐貸案、龍巖集團創辦人李世聰涉侵占案、國寶集團總裁朱國榮炒股松崗案。

劉怡婷（49期）是哥倫比亞大學畢業，外文能力絕佳，偵辦拉法葉後案、前特偵組發言人張進豐被控詐3億元案、前幸福人壽董事長鄧文聰信義區D3土地洗錢案。

扣除台北地檢署人選，其餘入圍者（司法官學院期別）是林依成（４０期）、趙期正（４０期）、姜智仁（４３期）、黃淑妤（４３期）、張聖傳（４４期）、蔡明達（４４期）、黃銘瑩（４４期）、賴建如（４５期）、葉益發（４５期）、謝志遠（４５期）、劉文瀚（４６期）、洪松標（４６期）、張志杰（４６期）、陳麗琇（４６期）、陳淑蓉（４７期）、洪國朝（４７期）

朱啟仁（４７期）、陳筱茜（４７期）、陳永盛（４７期）、蕭擁溱（４７期）、劉恆嘉（４８期）、魏子凱（４８期）、楊植鈞（４８期）、李秀玲（４８期）、陳貞卉（４９期）、張鈞翔（４９期）、廖晟哲（５０期）、黃振倫（５０期）、李仲仁（５０期），整體期別自40期到50期，年輕世代即將出頭。