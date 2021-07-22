藍營基層不贊成中常委代理黨主席：對國民黨形象有影響

國民黨中常委沈智慧反對黨主席江啟臣因疫情延任，提出由中常會互推中常委為代理黨主席，引發黨內討論。有黨代表認為，疫情期間一直討論黨主席選舉恐怕不適宜，應待內政部回函指示再行辦理；也有市民代表直言，由中常委擔任黨主席，會讓人更擔心國民黨在社會上的形象。

屏東議員、黨代表黃明賢坦言，在疫情還沒解封的情況下去動這個議題風險會比較高，尤其沈智慧提出希望江啟臣自行離職，讓中常會互推一人為代理黨主席，此舉將會造成國民黨很大的動盪，「這個時候跟民眾說國民黨要選舉說不過去，不要平白無故給民進黨撿到槍」。

黃明賢指出，黨主席和黨代表是同時間選舉，中常委則是黨代表選出來的，「黨主席離職，常委們留任，這是比較奇怪。」

黃認為，國民黨已函文內政部詢問，黨主席遇疫情等特殊狀況，要如何改選，希望內政部有明確指示或是看法；但目前內政部尚未回文，若有回文，那就遵照內政部指示辦理，比較符合規範和民意。

黃指出，現在疫情之下，改選黨主席一定會群聚，對國民黨來說現階段不可能採線上投票或通訊投票，這是國民黨黨員結構的問題，而且這些方法也不是最公平的；如果現場舉辦投票，屆時造成破口，國民黨恐怕難以收拾，最好等到疫情緩和，搭配配套措施再讓選舉如期舉行會比較適當。

黃表示，他和南投、花蓮、彰化比較年輕的議員對於這部分有一些擔憂，認為一動不如一靜，尤其現在民眾應該不是很希望一直看到國民黨說要舉辦選舉，不是很適宜。可能常委對主席選舉的法理性比較有焦慮感，但目前情況比較危險，可能還是先放下比較好。

黃舉例，很多縣市議會定期大會也一直延期，延到下周才要開，連比較公職性的會議都這麼順應民情，那像國民黨這樣的人民團體的選舉是不是有必要現在拿出來一直討論。

屏東市民代表傅建雄則表示，黨主席是因為疫情延任，黨中央已去函內政部希望他們做出相關的裁示，而也許多人民團體、民間團體也是在等到疫情過後再舉行相關事務的選舉。而主席選舉雖然本來就是中常委在決定，但不可能8月20日之前完成選舉。

傅建雄強調，所有人的任期都到8月20日，沒有道理要求主席先離任，主席的權力來源是每一位黨員，中常委的民意基礎是來自黨代表，「黨員都沒有叫主席離任，為什麼中常委可以叫主席離任？」這時候不應該讓大家看笑話。國民黨此時此刻應該更團結監督政府防疫，爭取更多人民的認同。

傅建雄不諱言，中常委在社會的形象有諸多討論，他也不好說太多。而中常委此時叫主席離任，由中常委擔任，「對我這樣的基層來講，我更擔心國民黨的形象」，這些言論對國民黨的傷害才是最大的，而且講嚴重一點，「這不是擴權，什麼才是擴權？這不是自肥，什麼才是自肥」。

傅建雄說，沈智慧有意見說出來很好，但應該就內部討論取得共識，而不是放話要求主席離任。傅說，無論今天誰當主席，遇到疫情黨內更應該團結，這個時候不是叫誰下台。他直言：「我也沒辦法接受中常委代理主席這件事情」。

傅建雄說，國民黨中常委的選舉跟基層爭取民眾的選舉差距太大了，「有時候他們說出來的見解，我們在地方上都嚇死了」。這也就是為什麼大家會希望黨內造化，讓有民意基礎的人來擔任黨主席，例如擔任過新北市長的朱立倫和現任主席江啟臣都有民意基礎，才會知道民意的取向。相信沈智慧也有擔任民意代表的經驗。

傅建雄說，大家的權力基礎和任期都是一致的，主席是否延任應該回到制度面，不是常委一人發言，這對黨才比較好，也對國民黨現階段全力監督政府才有幫助。