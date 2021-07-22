國民黨提告涉圖利 陳時中應坦然面對

高端疫苗緊急使用授權（EUA）的審查過程疑涉圖利？國民黨為此提告衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅。但陳時中答覆媒體提問時說，提告令實際從事的人「心灰意冷」。其實，陳時中此時大可勇於面對司法，才是坦蕩蕩，何須灰心。

疫苗把關不能刻意放水

高端的「緊急使用授權」（EUA）涉及眾多利益，最重要的利益是人民施打疫苗的健康權益；然而高端是一家股票上市公司，疫苗能否趕快上市，涉及的則是經營層與眾多股票投資人的利益。照理講，政府的決策若予人只顧一家民營上市公司的權益，亦可藉機釐清。

台灣的醫療水準長期受國際社會肯定，就是因為台灣的醫療環境與醫護人員的水準長期遵守國際的規範。但突然的，在國產疫苗的把關上，受到民進黨政府的政治決策影響，竟然又以各國制度不同帶過，令眾多學者專家看似有放水之嫌，難怪要引起民眾質疑。

公開才能避免利益糾葛

陳時中在面對媒體提問時曾解釋說，「不公開（審查會議錄影）之下才能暢所欲言，充分討論；公開時相對就會顧忌較多，可能有一些利益糾葛。」這句話根本上講反了，與民主體制講求公開透明的原則背道而馳。

身為負責任、具有學術與專業素養及倫理的專家學者，在審查涉及如此重要的公共利益案件時，本就應坦蕩面對錄影，對外公開論述闡明自己贊成或反對的理由，怎麼反而怕公開不能暢所欲言？而公開坦然的面對大眾，才是避免利益糾葛的最佳防腐劑，又怎麼反而說公開恐有利益糾葛？

應坦然接受檢視

政府的權力來自於人民，理應受公開透明機制的監督。過去國民黨馬英九執政時，一個服貿審議被指黑箱，鬧起太陽花大風波；如今，國民黨就各界相關的質疑提起告訴，已經算是非常溫和有禮（理）了。

陳時中如果心中坦蕩，就應坦然面對此一告訴，期司法給出一個公正裁判。

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