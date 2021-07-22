江啟臣再喊話柯文哲：歡迎跟隨國民黨4縣市一起買疫苗

行政院宣布加碼採購3600萬劑莫德納疫苗。國民黨主席江啟臣在臉書表示，樂見民進黨終於回應國民黨的倡議，回應人民對於疫苗需求的期待，呼籲呼籲行政院放下政治執念，回歸科學防疫。江啟臣也再度向台北市長柯文哲喊話：「歡迎柯市長跟隨國民黨與4個縣市一起規畫買疫苗」。

江啟臣羅列國民黨所提出的各項防疫採購政策，包括6月18日，民進黨立法院黨團否決國民黨要求加碼採購國際疫苗的提案；6月25日，他進一步呼籲政府利用既有管道，加碼採購莫德納，「一個月後，民進黨才跟上腳步」。

對於行政院同步宣布7月電價緩漲，江啟臣也指出，5月30日，國民黨14個執政縣市召開抗疫聯盟視訊會議，嘉義市長黃敏惠具體建議夏季電價緩漲；6月1日，他進一步要求夏季電價緩漲，作為紓困的第一步。民進黨直到6月底才宣布6月份電價緩漲，7月底進一步宣布7月份電價緩漲。

在採購疫苗方面，江啟臣表示，7月11日，他公開要求政府保留BNT疫苗給青少年；7月22日，蔡英文總統跟上國民黨的腳步，預計將BNT疫苗納入12至18歲施打。

江啟臣強調，國民黨呼籲的油電凍漲、普發現金，已經是全民盼望，在野共同訴求。柯文哲對於普發現金政策，原本脫口批評「有這種在野黨，難怪執政黨囂張」，讓大家摸不著頭緒，但民眾黨黨團都已經感受到民眾需求，不惜逆柯，轉為支持普發現金；民進黨內英派的立委陳明文也不惜逆行政院長蘇貞昌，主張發放1萬元現金。行政院的算計及堅持只會離人民越來越遠。

「國民黨抽一鞭，民進黨走一步的速度，讓人民焦慮心急。」江啟臣再次呼籲行政院，防疫紓困政策只有好壞，沒有藍綠之分。國民黨會繼續計提出好的政策建言，也歡迎民進黨繼續跟進，只是拜託跟快一點，不要讓人們痴等。