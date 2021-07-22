影／批王必勝沒貢獻 柯文哲嗆：收垃圾打疫苗都我們

台北市長柯文哲今(22)日上午接受名嘴黃光芹專訪時表示，環南市場及北農專案，中央派醫福會執行長王必勝只是來看一看、講講話，實際上都是北市府自己在執行，批王必勝沒貢獻。下午防疫記者會柯文哲再嗆，不管聯合前進指揮所做什麼決定，從打疫苗，甚至到收垃圾，執行也是我們在做。

針對柯嗆中央沒貢獻，遭質疑若北市可以自行執行，為何柯市長當時會接受中央說法，與北市一起設立聯合前進指揮所？柯文哲回應，當時還有一個說法是中央要來接管，其實設立一個聯合前進指揮所，裡面不管做什麼決定，實際上執行的還是台北市政府，不管從打疫苗，甚至到收垃圾，你來看看，所有裡面執行的工作，從衛生局、市場處、環保局、民政局，甚至到警察局，其實都是我們第一線的工作人員在做，所以不管裡面做什麼決定，執行也都是我們在做，就是這樣而已，謝謝大家！