被柯文哲轟「對北農沒貢獻」 王必勝回應：心裡只想兩件事

北農、環南市場確診個案連環爆，北市採取快篩策略，仍無法遏止傳播鏈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次前往查訪，建議應直接執行PCR採檢，阻絕隱形傳播鏈，並派出醫福會執行長王必勝，再次擔任前進指揮所指揮官，最後也成功壓制疫情；但北市長柯文哲今指出「只來講講話，王必勝對北農有什麼貢獻？」王必勝回應，每一個人都很重要，重要是把疫情控制，至於自己有什麼貢獻「我沒有往那裡想過」，解除前進指揮所時，王僅致謝黃珊珊，他表示，因為她是北市指揮官，跟我是對等工作關係。

柯文哲今接受廣播節目訪問時，被問及北農事件，他指出王必勝來擔任前進指揮所指揮官也只是來講講話，什麼叫做中央接管地方，每一個動作根本都是台北市自己在執行，請亞東醫院來協助採檢，也是他去拜託他的老師朱樹勳來救北市，「不然你們去問王必勝，他對北農有什麼貢獻？」

指揮官陳時中今對於柯文哲砲火直指王必勝，他表示「針對個人講這樣的話，我認為不夠厚道」。今天傍晚王必勝則在臉書發文，指出當時在現場僅想著兩件事，第一是趕快把疫情處理下來，第二是如何加強管理讓類似事件不再發生。大家共同的目標，就是「疫情儘快退散，回復正常生活」。至於自己有什麼貢獻，他沒有往那裡想過。

王必勝今接受媒體訪問時表示，他的角色就是地方有什麼需要的資源，疫調、疫苗施打等，只要地方需要就會幫忙，防疫醫師也會提供專業意見，包含協助訂定環南市場六大防疫措施，很多工作細節都是雙方通力完成，過程中「每一個人都很重要」，沒有誰比較重要，就是互相合作的模式。

不過，臉書發文中，他感謝北市副市長黃珊珊、北市聯醫副總院長璩大成、副總院長許家禎，以及其他默默辛勤工作的市府團隊，未提及市長柯文哲。

王必勝表示，他也沒有提到陳時中，因為自己的身分是前進指揮所的指揮官，北市副市長黃珊珊也是指揮官，兩人是對等的工作伙伴，兩位副總院長則是每天工作都要接觸的對象，特別謝謝他們。

王必勝說：「柯市長、陳部長都是後線指揮官，沒有要特別跳過他們，只是就自己的層級而言感謝現場的工作對象。」他也舉例，當時在苗栗成立前進指揮所，苗栗縣長也有到現場，但天天在第一線的是苗栗縣衛生局長，所以他在結束苗栗前進指揮所任務時，特別謝謝苗栗衛生局長。

至於誰邀請誰來協助，王必勝說，各家醫院都很熱情，只要提出邀請幾乎都願意，但他反問「誰邀請的很重要嗎？」北榮也不是只有他才能邀請得到，若有醫院願意幫忙，誰邀請的都好。