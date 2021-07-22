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台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

中央採購3600萬劑疫苗 藍委：二代占多少要說清楚

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委林思銘統計一代疫苗數量。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘統計一代疫苗數量。圖／林思銘辦公室提供

行政院今天宣布完成購買3600劑莫德納與二代疫苗，預計今年第四季與明、後年分批到貨。國民黨立委林思銘質疑，因應新冠變種病毒，現在全世界都在搶購二代代疫苗，這次採購的第一代、第二代疫苗劑量分別是多少，行政院必須清楚說明，否則明、後年才到貨的第一代疫苗，到時恐將完全用不到，形成重大浪費。

林思銘表示，若以台灣2357萬人口的八成覆蓋率計算，每人注射二劑，所需疫苗共約3770萬劑，衛福部先前公布已對外採購AZ、莫德納等疫苗共1981萬劑，加上永齡、台積電、慈濟購買的1500萬劑BNT疫苗，以及友邦捐贈587萬劑疫苗，等於第一代疫苗實際將供應4068萬劑，已遠遠超出需求，而這其中還不包括高端、聯亞的1000萬劑。

林思銘質疑，面對來勢洶洶的變種病毒，現在全世界的目標都放在二代疫苗的採購，以歐盟為例，早在5月就已下訂採購9億劑的二代疫苗，世界各先進國家也都積極談判中；民進黨政府現在宣稱完成採購3600萬劑疫苗中，到底有多少是二代疫苗？分別於何時到貨？必須說清楚、講明白。

林思銘憂心，如果有明、後年才到貨的第一代疫苗，到時根本趕不上疫情變化而無用武之地，將造成國家資源的重大浪費。

林思銘說，政府防疫政策荒腔走板，在疫苗採購作業上更是一路黑箱到底，他要再度呼籲民進黨政府，公布所有疫苗的採購價格、數量與到貨時間，民間單位做得到，政府沒理由推託，唯有一切公開透明，才能杜外界的悠悠之口。

疫苗 行政院 民進黨

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