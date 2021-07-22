快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

9月如期開學？侯友宜：疫情地板值、提升疫苗覆蓋率

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
台北市長柯文哲喊出9月如期開學，新北市長侯友宜表示，到9月份還有一段時間，有2個重要觀察指標。圖／新北市新聞局提供
台北市長柯文哲喊出9月如期開學，新北市長侯友宜表示，到9月份還有一段時間，有2個重要觀察指標。圖／新北市新聞局提供

台北市長柯文哲喊出9月如期開學，新北市長侯友宜表示，到9月份還有一段時間，有2個重要觀察指標，目前希望如期開學，但其中一個是疫情是否有穩穩控制到地板值，還有疫苗接種覆蓋率有無大量提升，讓孩子受到保護，才是優先考慮。

侯友宜表示，還是要努力控制好疫情，積極接種疫苗提高覆蓋率，努力做好完整的準備，再來看9月的狀況，會朝這個方向努力，也會滾動式檢討。

針對7月26日幼兒園跟客照中心要不要開放，侯友宜表示，其實已經討論了很久，這些老師們接種疫苗後兩周就會有保護力，也是優先開放的一項，但詳細執行的狀況，一定要妥善照顧到孩子，讓他們安心課照中心受到完整照顧，家長也能安心送來，細節會逐一報告，有疫苗保護力跟急迫性，落實防疫才會開放。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

強調以階梯式降級 侯友宜：戶外優先、脫口罩放最後面

視察烟花颱風防災整備 侯友宜：防颱工作已就緒

烟花颱風逼近 新北籲民眾加強防颱防疫少出門

計程車行員工宿舍火警釀3死 侯友宜：若違反規定將重罰

相關新聞

朝降級努力！ 陳時中研擬指引 八大行業恐無望

本土疫情自5月爆發以來已過兩個多月，單日確診案例數連日趨緩，7月26日有望「降級但不解封」，對於外界揣測不會往下降級，中...

9月如期開學？侯友宜：疫情地板值、提升疫苗覆蓋率

台北市長柯文哲喊出9月如期開學，新北市長侯友宜表示，到9月份還有一段時間，有2個重要觀察指標，目前希望如期開學，但其中一...

疫情警戒若降級 台南長照、幼兒園、安親班有條件開放

隨著疫情趨緩，台南台南市政府針對疫情警戒緩降，今天下午宣布，若3級降為2級，長照、兒少、日間照顧單位，以及幼兒園、安親班...

強調以階梯式降級 侯友宜：戶外優先、脫口罩放最後面

7月26日是否降級，新北市長侯友宜表示，目前為止疫情是穩穩控制當中，隨著7月26日是否解封、降級，大家有很多期待，CDC...

失智社區據點開放服務！指揮中心公布3大指引

國內三級警戒已適度鬆綁，各地日照及居家照顧需求也盼能同步開放，讓家屬能減輕照顧壓力。中央流行疫情指揮中心今日宣布，失智社...

直播／再添4死…今增本土30例 雙北各增11例

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。