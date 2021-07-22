9月如期開學？侯友宜：疫情地板值、提升疫苗覆蓋率
台北市長柯文哲喊出9月如期開學，新北市長侯友宜表示，到9月份還有一段時間，有2個重要觀察指標，目前希望如期開學，但其中一個是疫情是否有穩穩控制到地板值，還有疫苗接種覆蓋率有無大量提升，讓孩子受到保護，才是優先考慮。
侯友宜表示，還是要努力控制好疫情，積極接種疫苗提高覆蓋率，努力做好完整的準備，再來看9月的狀況，會朝這個方向努力，也會滾動式檢討。
針對7月26日幼兒園跟客照中心要不要開放，侯友宜表示，其實已經討論了很久，這些老師們接種疫苗後兩周就會有保護力，也是優先開放的一項，但詳細執行的狀況，一定要妥善照顧到孩子，讓他們安心課照中心受到完整照顧，家長也能安心送來，細節會逐一報告，有疫苗保護力跟急迫性，落實防疫才會開放。
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