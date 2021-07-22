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世界水災頻傳 韓國瑜：拿手機向親人道別畫面讓人震痛

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
高雄市前市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

近日西歐、中國大陸遭到暴雨洪水重創，傳出重大災情。高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，看著網路上各種怵目驚心、宛若末日電影的景像，還有那些被困在地鐵車廂內的乘客們，只能眼睜睜看著水一路淹上胸口，甚至有人當場拿出手機向親人道別。許多畫面讓人感到無比震痛，深自祈禱所有受災遇困民眾最後都能平安脫險。

韓國瑜指出，大洪水近日重創了西歐，造成德國西部與比利時一帶目前已至少183人罹難，根據新聞報導，有部分地區因為河水暴漲，導致療養院行動不便的住戶慘遭溺斃；大陸河南鄭州同樣遭到「千年級暴雨」侵襲，估計已造成至少25人死亡。

韓國瑜說，世界災難頻傳，人類與自然共處共存的課題值得所有人深思反省。他衷心祈求人間浩劫就此休止，罹難者安息、生還者後福必至，受災區域能儘快恢復往日平靜。而台灣的颱風季節也已來臨，請各位好朋友們務必注意做好防颱措施，必要出門時一定注意安全，大家一起平安渡過風雨及疫情，「天佑百姓！天佑四方！」

河南鄭州地鐵淹水，車廂內積水一度漫至成人胸部乃至頭部。圖／取自youtube
河南鄭州地鐵淹水，車廂內積水一度漫至成人胸部乃至頭部。圖／取自youtube

韓國瑜 暴雨

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