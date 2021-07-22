影／陳時中調高打疫苗行政費 綠委感謝聽到基層聲音

基層醫護不滿目前政府補助疫苗處置費只有100元，又向民眾宣布免收掛號費，民進黨正國會立委今也發聯合聲明希望可以提高處置費，指揮中心指揮官陳時中今天表示，調整方案除原本的100元處置費，調升行政獎勵金從每人次40元至100元，另依據達標人數給予獎勵費。民進黨立委陳亭妃指出，感謝衛福部聽到基層診所聲音。

民進黨立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應等人今天聯合聲明，希望處置費加行政費補助盡速到位 ，不要讓協助疫苗接種醫護委屈。

針對陳時中下午調整費用，陳亭妃說，非常感謝衛福部聽到基層診所的聲音，因為基層診所在這波協助施打疫苗的過程當中，真的非常辛苦，從預約、通知，還有問診，甚至要拉出特別的一條線來協助施打疫苗，所以處置費100元跟原來的行政費用40元，「說真的，真的是不夠。」

陳亭妃說，謝謝衛福部可以增加到100元，也就是處置費每人次100元，再加上每人次行政費100元，在獎勵費的部分，也增加了500人的級距，相信這給予所有基層診所人員，絕對是一個很大的鼓勵，「我們真的希望，大家共體時艱，共同度過這個難關，也感謝我們所有醫護人員的辛苦，也希望我們這波接種可以增加覆蓋率，讓我們疫苗覆蓋更加完整。」