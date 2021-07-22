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人道超越政治 學者盼兩岸累積善意

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
近日蔡總統慰問河南表達罕見善意，學者也呼籲，兩岸之間應該有更多良性互動，才能讓彼此的敵意下降。（Photo on Piqsels）
近日蔡總統慰問河南表達罕見善意，學者也呼籲，兩岸之間應該有更多良性互動，才能讓彼此的敵意下降。（Photo on Piqsels）

「兩岸之間應該有更多善意互動，才能降低彼此的敵意！」近日中國河南暴發洪災，蔡英文總統對此表達慰問，前台大政治系教授張亞中對此表示肯定，他希望蔡政府能近一步拋開意識形態，接受中國的人道援助；淡江戰略所副教授黃介正受訪時也說，兩岸人民的善意良心，將是台海和平的最大維繫力量。

蔡總統值得肯定

近日中國河南暴發千年一遇的洪災，其中古城鄭州受災最為慘重，河南許多水庫也瀕臨崩潰狀態。對此，蔡總統19日透過發言人張惇涵表達慰問之意，期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。國民黨主席江啟臣也在中常會開會前，向傷亡者與家屬表達慰問與關心，期盼災情緩解。

對此，黃介正在臉書上發文指出，大陸河南水患令人揪心難過，而國民黨中央、民進黨政府都表達關切，令人欣慰。他說，兩岸人民的善意良心，就是台海和平的最大維繫力量。他受訪時也指出，無論是真心善意、還是要緩解兩岸緊張，蔡總統的慰問都非常值得肯定。

「兩岸關係要好轉，需要雙方共同善意。」不過他也提醒，兩岸在政治等方面的分歧仍深，加上捲入美中大國相爭，這次的善意其實也只是一個起點，但顯示出兩岸人民之間的感情連結還是很深厚。他呼籲雙方政府都能藉此機會展現善意，讓兩岸關係往正能量的方向前近。

人道互動超越政治

被問到對蔡總統慰問的看法，張亞中也肯定蔡總統此舉，只要是碰到災難，表達關懷都是善意的，不會懷疑背後的動機。同時他也強調，人道考量遠遠大於政治與意識形態，中國曾表態願意捐贈疫苗給台灣，他希望蔡政府能夠對此開綠燈，讓兩岸間增加更多善意、減少政治算計。

他曾指出，中國的親台人士及台商在我國疫苗短缺時，願意捐助疫苗給台灣，假如蔡總統能表示一點善意，甚至促成海基會及海協會的互動過程，這對兩岸關係的發展不是很好的事情嗎？一定要將兩岸關係走到黑才滿足嗎？張亞中直言，蔡總統不能因個人的意識形態而忽視老百姓的生命。

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張亞中 蔡英文

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