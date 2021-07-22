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柯P稱口令都是他執行 綠委反批：一堆人幫你收爛攤子
台北市長柯文哲接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，談到北農、環南市場防疫，由中央接管並成立聯合指揮所，柯文哲說，中央要怎麼接管？每個動作都是北市府要執行，聯合指揮所每一個會議紀錄是誰執行？還不是北市府要去做，環南市場，請王必勝自己去講， 每個口令都是他執行的，要怎麼接管？
「柯市長，你的因果關係搞錯了。」民進黨立委洪申翰在臉書反批，講到口令，柯文哲才是有一大堆口令，而且都是自己發明，來掩蓋防疫基本功作不好的新口令啊。我們都沒忘記「疫調已經沒用了」，還有，「6月9日前所有疫苗都要打完」的這些經典口令。柯就是一直逼基層執行這堆天馬行空的新口令，才搞到一堆人必須下場，幫你收拾這些爛攤子。
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