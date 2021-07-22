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反對江啟臣因疫情延任 沈智慧主張由中常委代理黨主席

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（中）。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣（中）。圖／國民黨提供

受疫情影響，國民黨主席選舉延期，對於現任黨主席江啟臣任期，組發會日前表示，黨章明定新任主席於全代會召開日就職，因此主席任期的起訖日應以全代會召開為標準，也就是江啟臣任期到全代會召開前，沒有延任的問題。不過中常委沈智慧昨天在中常會表達反對，認為應由中常會互推中常委一人為代理黨主席，主持黨主席改選相關事宜。

據了解，昨天僅沈智慧對主席延任提出意見，現場並無其他中常委提案或連署，因此該意見並未形成決議。

沈智慧主張，這次的黨主席任期於8月20日到期，主席的任期不可以因疫情自動延任。應由中常會在下週訂出代理黨主席的選舉辦法，代理黨主席可以是互推或者由中常委選舉產生。並由代理黨主席繼續推動黨主席的選務工作以及召開全代會，完成新任主席宣示就職。

沈智慧認為，現階段國民黨應該要避免爭議，力求黨內公正公平，未來才可以凝聚黨內共識，獲得黨內同志支持與認同。

不過考紀會指出，根據內政部76年5月23日台(76)內社字第555213號函解釋：「於人民團體理監事任期屆滿，因故未能順利改選時，原任理監事仍可繼續行使職權。但沈智慧說，黨主席選舉與人民團體這是兩回事，人民團體理監事選舉屬於間接選舉，不像國民黨的黨主席是黨員直選。

文傳會主委王育敏表示，依照黨章規則以及中常會決議推動黨務，是黨中央一貫立場，過去未來都不會改變。黨中央會遵照中常會決議辦理，沒有其他意見回應。

沈智慧 中常會

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