選2024「郭柯合」有空間？柯文哲：順其自然水到渠成

台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，對於2024總統大選，未來有沒有「柯郭合」的空間？柯文哲表示，這要順其自然，水到渠成，水沒有到，渠怎麼成？先不要煩惱3年前後的事。

柯文哲也說，還是朋友要多，敵人要少，但他喜歡喜歡罵人就沒罵人，沒辦法。主持人反問，三分天下，綠容易當選？有沒有想，未來合才有可能當選？柯文哲沒有正面回應，僅說看台北市政府，最大特色就是從民進黨到新黨都有 ，政治一定要分哪一黨嗎？合作也可以做事。

柯文哲說，他在台北市立下了模範，副市長、局處首長各黨派都有，民眾黨在北市議會也只有一席，也是活得好好的，議員若需要做事，他也幫忙，就像王世堅，他也沒有封殺簡舒培。

柯文哲也強調，2024選總統，只有說不選才告訴大家，反正要選也是每天過日子，沒有改變，目前的心境就是「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」。