快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

選2024「郭柯合」有空間？柯文哲：順其自然水到渠成

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。圖／自取網路
台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。圖／自取網路

北市柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，對於2024總統大選，未來有沒有「柯郭合」的空間？柯文哲表示，這要順其自然，水到渠成，水沒有到，渠怎麼成？先不要煩惱3年前後的事。

柯文哲也說，還是朋友要多，敵人要少，但他喜歡喜歡罵人就沒罵人，沒辦法。主持人反問，三分天下，綠容易當選？有沒有想，未來合才有可能當選？柯文哲沒有正面回應，僅說看台北市政府，最大特色就是從民進黨到新黨都有 ，政治一定要分哪一黨嗎？合作也可以做事。

柯文哲說，他在台北市立下了模範，副市長、局處首長各黨派都有，民眾黨在北市議會也只有一席，也是活得好好的，議員若需要做事，他也幫忙，就像王世堅，他也沒有封殺簡舒培

柯文哲也強調，2024選總統，只有說不選才告訴大家，反正要選也是每天過日子，沒有改變，目前的心境就是「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」。

柯文哲 北市 簡舒培

延伸閱讀

中央接管成立指揮所 柯文哲：王必勝對北農有什麼貢獻

台積電買疫苗 柯文哲：被拉進來陪榜「進來了來才算」

國產疫苗拿到EUA各派看法不一 柯文哲：我不會講幹話

奧運選手搭經濟艙 總統、閣揆爭道歉 柯文哲：民粹當道

相關新聞

選2024「郭柯合」有空間？柯文哲：順其自然水到渠成

台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，對於2024總統大選，未來有沒有「柯郭合」的空間？柯文哲表示，...

4個月道歉6次 她分析蔡英文道歉SOP：找不出半字真心

我國東京奧運代表團爆發選手搭經濟艙事件，引發外界批評，蔡英文總統也立刻跳出來道歉滅火。民眾黨立委蔡壁如今則在臉書列舉蔡英...

哈利法克斯論壇明年來台北 將頒獎給蔡英文

總部在華府的「哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX...

奧運選手搭經濟艙 總統、閣揆爭道歉 柯文哲：民粹當道

我國中華奧運代表團才剛啟程東京，就因選手乘坐經濟艙引發爭議。對於蔡英文總統、行政院長蘇貞昌紛紛道歉，前立委林濁水質疑，這...

首度移師亞洲辦大型研討會 哈利法克斯明年台北辦論壇

外交部今天表示，「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, ...

【師培絕望世代／下】代理職缺遍地開花恐讓偏鄉師資更匱乏 孩子又得受苦了

今年因為疫情，各縣市國中小教師甄試取消，變成各校自辦代理教師甄選，有學者直言，很多偏鄉學校的行政人力都還沒到齊，怎麼辦考試？今年等於是各校行政在競爭，彷彿「獵才大作戰」；今年更傳出有考生參與學校自辦的獨招「遠端試教」時，評委完全不開鏡頭露面。 【成為註冊會員、申請7天試閱，免費閱讀更多深度內容好文】

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。