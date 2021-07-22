哈利法克斯論壇明年來台北 將頒獎給蔡英文

總部在華府的「哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）」宣布將於明年1月21日至23日在台北與我國智庫「國防安全研究院」合作共同舉辦「哈利法克斯：台北論壇（HFX TAIPEI）」，是HFX首度移師亞洲舉辦的大型研討會，外交部今天表達誠摯歡迎。知情人士指出，HFX將在台北活動中頒獎給蔡英文總統，並邀請國際領袖旁觀。

HFX在今年5月曾宣布將頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給蔡總統，但主要贊助方加拿大政府疑似怕激怒中國而延宕贊助。後續則由加國總理杜魯道（Justin Trudeau）出面澄清加國政府會持續資助HFX，也將繼續派遣政府高層參加。

知情人士表示，HFX是全球民主國家的首要安全平台，近年論壇專注於中國對民主國家的挑戰。去年美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）直接在會中表明，「中共對全球民主國家的政府體系、基礎認知及價值構成極大風險」。HFX也曾發表「HFX中國手冊」，明確呼籲理念相近國家應團結保護其民主價值。

知情人士指出，HFX正視台灣位在中國威權主義擴張的最前線，包括中國對台灣的軍事挑釁也日益增加，HFX盼透過此活動對台灣民主展現支持，並號召國際社會更關注區域安全情勢；此外，HFX也認為，國際安全並涉及經貿、氣候變遷、資安、防疫等領域的合作，台灣皆能扮演重要角色，為頗合適地點。

HFX每年在加拿大舉辦的主場活動均包括多位國家元首、部長及軍方代表。去年基於疫情關係，活動改為線上舉行，龐卿、北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）以及來自加國、澳洲、日本、德國、荷蘭、瑞士等國的政府高層均透過視訊出席。我外交部長吳釗燮、政務委員唐鳳、國安會副秘書長徐斯儉獲邀發表談話。

至於台灣場次的邀請對象，知情人士表示，HFX將比照以往在加拿大主辦的活動，邀請國際政治及意見領袖實體參加；但HFX方面也瞭解目前全球疫情狀況仍不確定，雖然樂觀台灣明年將開放已接種疫苗訪賓入境，但最終當尊重且配合我政府整體防疫措施。