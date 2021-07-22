奧運選手搭經濟艙 總統、閣揆爭道歉 柯文哲：民粹當道

我國中華奧運代表團才剛啟程東京，就因選手乘坐經濟艙引發爭議。對於蔡英文總統、行政院長蘇貞昌紛紛道歉，前立委林濁水質疑，這些都是防疫官的建議，「為什麼正副總統閣揆爭著道歉，不把防疫官的策略告訴大家。」對此，台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，這就是民粹當道。

柯文哲說，那一架飛機是包機，有幾個座位？扣掉商務艙，剩下的位子安排梅花座防疫，「座位表給你、你要怎麼排？」 ，沒有一個政府官員敢講出來。

至於為何只有官員坐商務艙？柯文哲也說，不然就選手坐前面、官員坐後面。主持人問柯，以前出訪美國市長也是坐經濟艙，柯文哲說，他是無所謂啦，他坐經濟艙，有的官員想坐商務艙也沒關係，就去坐，反正坐商務艙不會比經濟艙早到，他上機就吃安眠藥。