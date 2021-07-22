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首度移師亞洲辦大型研討會 哈利法克斯明年台北辦論壇

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HFX）宣布將於明年1月21日至23日在台北與我國智庫「國防安全研究院」合作共同舉辦「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI），是HFX首度移師亞洲舉辦的大型研討會，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，「哈利法克斯國際安全論壇」是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要國際盛會，該論壇在今年5月時公布蔡英文總統榮獲2020年「馬侃公共事務領袖獎章」，並肯定蔡總統及台灣人民在抗疫及堅守民主制度的成就。

外交部表示，「哈利法克斯：台北論壇」可進一步彰顯台灣作為區域活躍民主政體的事實。外交部將與「哈利法克斯國際安全論壇」及「國防安全研究院」等主辦單位密切合作，讓活動順利成功舉辦，以利與理念相近夥伴與國際友人共同捍衛自由民主價值。

HFX5月宣布蔡英文總統為年度「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）得主，並指出台灣雖面臨中國日益劇增的軍事威脅，蔡總統堅定捍衛自由民主價值，獲得國際社會的尊敬與肯定。

外交部 馬侃 蔡英文

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