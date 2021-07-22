快訊

回地球就失言 貝佐斯：感謝亞馬遜員工跟客戶幫我付錢

蔡英文追加莫德納 孫大千質疑狼來了：官網沒下單訊息

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千質疑蔡政府疫苗政策。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千質疑蔡政府疫苗政策。圖／取自孫大千臉書

蔡英文總統表示，政府預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，因應往後需求。不過，前立委孫大千在臉書質疑，台灣人民還會相信民進黨疫苗採購的能力和承諾嗎？而且為什麼在莫德納的官網上沒看到台灣下單的訊息呢？該不會又是「狼來了」？

孫大千指出，民進黨從去年採購第一代疫苗時的胸有成竹，信心滿滿，大聲吹噓已經做了超前部署，甚至還擔心疫苗買太多很麻煩。結果，最後淪落到只能夠接受友邦國家和民間團體的疫苗捐贈。

孫大千說，更誇張的是，民進黨政府花了8個月的時間買不到1劑BNT疫苗，然而，永齡、台積電和慈濟基金會卻用了不到50天的時間就替台灣人民採購了1500萬劑的BNT疫苗。

孫大千說，現在蔡英文總統又公開宣示，政府已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗。可是為什麼在莫德納的官網上完全沒有看到任何台灣下單的訊息呢？這一次，民進黨不會又是虛晃一招的玩起了「狼來了」的把戲吧？

疫苗 民進黨 孫大千

延伸閱讀

東奧選手早訂經濟艙 孫大千：寧信有鬼勿信民進黨的嘴

陳政聞請辭 孫大千提8質疑：為什麼蘇貞昌這次不震怒？

綠不讓藍4縣市買BNT 孫大千酸：難道買到就支持統一？

郭台銘買疫苗爆政府搶功爭議 孫大千：要有多厚臉皮

相關新聞

【圖輯】照片看歷史／2002年港龍航空首航桃園 水柱拱門迎賓

2002年7月22日港龍航空首航台北／香港航線，開始台港航線的新紀元，但首航的兩個航班，並沒有客滿，港龍台灣區總經理許桂屏表示，這是因為旅客和旅行社都還不熟悉有這個航班，過了一陣子，搭載情況應該就會逐漸改善。

蔡英文追加莫德納 孫大千質疑狼來了：官網沒下單訊息

蔡英文總統表示，政府預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，因應往後需求。不過，前立委孫...

還有多少國王的手臂沒曝光？

新聞工作者最常遇到的就是騙子，這是人性，因為受訪者常不願說實話，尤以政治人物為最。新聞部在開編前會討論新聞發展時最常問記者的一句話是：「怎麼證明他說的是真的？」檢驗政治人物最好的方式不是聽他講了什麼，而是做了什麼。最近就有幾個例子，連常遇到騙子的記者都會覺得世道怎會淪落至此？

河南鄭州暴雨 蔡總統關切

中國大陸河南省鄭州市等地近日遭暴雨侵襲，造成災損及人員傷亡，總統府發言人張惇涵昨（21）日轉達蔡總統的慰問與關切，張惇涵...

蔡政府屢拒提供決策會議紀錄 國民黨：蔡總統當巫師？

食藥署以免疫橋接形式核准國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）惹議，但會議紀錄卻拒絕公開。國民黨晚間揶揄，從拒絕提供3+11...

締結姊妹市5周年 日本香川縣知事邀鄭文燦疫情後相聚

桃園市長鄭文燦今與日本香川縣知事濱田惠造進行姊妹市締結5周年線上對談，並互贈禮物增進情誼；濱田惠造表示疫情導致面對面慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。