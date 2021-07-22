蔡英文追加莫德納 孫大千質疑狼來了：官網沒下單訊息

蔡英文總統表示，政府預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，因應往後需求。不過，前立委孫大千在臉書質疑，台灣人民還會相信民進黨疫苗採購的能力和承諾嗎？而且為什麼在莫德納的官網上沒看到台灣下單的訊息呢？該不會又是「狼來了」？

孫大千指出，民進黨從去年採購第一代疫苗時的胸有成竹，信心滿滿，大聲吹噓已經做了超前部署，甚至還擔心疫苗買太多很麻煩。結果，最後淪落到只能夠接受友邦國家和民間團體的疫苗捐贈。

孫大千說，更誇張的是，民進黨政府花了8個月的時間買不到1劑BNT疫苗，然而，永齡、台積電和慈濟基金會卻用了不到50天的時間就替台灣人民採購了1500萬劑的BNT疫苗。

孫大千說，現在蔡英文總統又公開宣示，政府已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗。可是為什麼在莫德納的官網上完全沒有看到任何台灣下單的訊息呢？這一次，民進黨不會又是虛晃一招的玩起了「狼來了」的把戲吧？