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WHO示警：「可怕的不公平」讓全球正處於新一波疫情初期階段

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【即時短評】政府協力？慈濟、鴻海點滴在心頭

聯合報 / 記者陳熙文林河名
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左）上月代表向食藥署申請購捐疫苗，基金會今天宣布已完成採購合約。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左）上月代表向食藥署申請購捐疫苗，基金會今天宣布已完成採購合約。圖／慈濟基金會提供

當民間團體及地方政府要求購捐疫苗時，猶記得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反應冷淡，左一句「企業要捐贈我們很感謝，但政府還是有錢」，右一句「樂於大家有這樣的興趣，但還是要審查」，語氣彷彿要捐贈疫苗是有意找政府麻煩。

在鴻海、台積電及慈濟相繼買到BNT疫苗後，行政院發言人羅秉成表示，採購中間如果沒有「公私協力」、民間的支持，也不太容易做得到，所幸民間出錢出力，政府協力合作，才得以成功。政府是否前倨後恭搶功，社會自有公論；但對「協力」一說，恐怕慈濟、鴻海都「點滴在心頭」。

慈濟基金會等3方都成功與德國BNT簽訂契約，完成訂購，無疑是國人之福，但對蔡政府來說卻頗難堪，尤其，慈濟7月9日才與政府簽署必要法律文件，不到兩周時間即簽署採購契約。先前何以拖延？已為當初政府與BNT洽談的「積極程度」打上問號。

陳時中在5月底時曾繪聲繪影形容：去年8月20日就跟BNT在談，12月底就在確認最後合約，並稱BNT在12月31日有提供最終合約版本，台灣也在今年1月6日報行政院核定同意購買，原本今年1月8日雙方已經確定好最終合約版本，但對方後來臨時通知簽約時程要延後，後來形同破局，「這不是合約內的問題，是合約外的問題。」

回頭來看，陳時中所說的故事百轉千折，無疑暗示台灣受外力阻礙。但觀察慈濟與政府簽署必要法律文件之後，迅速完成簽約採購，何處「卡關」已呼之欲出；更讓外界不解的是，如果民間力量較易突破困難，為何指揮中心不主動幫忙？

這幾個月來，民眾看到的是民間想捐，政府卻意興闌珊，直到被輿論所逼，才擠牙膏式讓步。對於完成採購，政府不斷自稱「積極想方設法」，事實上卻是「被動與民間合作」。試問，如果不是政府找麻煩形成「阻力」，民間購捐疫苗需要這麼久嗎？所謂「公私協力」，更像事成之後，自往臉上貼金。

慈濟 BNT 疫苗

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