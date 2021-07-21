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蔡政府屢拒提供決策會議紀錄 國民黨：蔡總統當巫師？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

食藥署以免疫橋接形式核准國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）惹議，但會議紀錄卻拒絕公開。國民黨晚間揶揄，從拒絕提供3+11會議紀錄到國產高端疫苗緊急授權會議紀錄，需真相的決策過程都會「魔法般」消失？蔡總統當巫師？

國民黨表示，蔡英文總統2016年首次當選時，在就職典禮上公開宣示，「新政府會持續和公民社會一起合作，讓台灣的政策更透明」總統在執政之初對人民的誓言經過5年，政府的決策會議不是擺爛不開，就是把會議紀錄變不見。

國民黨指出，行政院重要會議停擺，功能失靈，食安會報超過1年沒開，結果開放含萊克多巴胺美豬進口；治安會報超過1年沒開，結果治安亮紅燈；廉政會議超過7個月沒開，行毒品防治會報超過6個月沒開。

國民黨說，今年更荒腔走板，當人民要求會議紀錄時，民進黨政府就把會議紀錄變不見；蔡總統當選承諾公開透明，執政後卻大搞黑箱，說一套、做一套是民進黨執政日常。

國民黨 高端疫苗 民進黨

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