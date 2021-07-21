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蔡英文關心大陸河南災情 在野黨立委表示肯定

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統。圖／民進黨提供
蔡英文總統。圖／民進黨提供

中國大陸河南省近日遭遇極端暴雨，多地降雨量打破歷史紀錄，省會鄭州市已陷入一片汪洋，災情慘重。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。對此，時代力量民眾黨立委也都肯定蔡總統對大陸表達關心的做法。

民眾黨立委張其祿表示，鄰近區域發生天災人禍，我國站在人道立場本應表達關心，對中國釋出善意也不是壞事，甚至可適時伸出援手，兩岸之間的政權是政治性問題，但仍有非常多的社會及經濟連結，「不應該塑造敵人，應該往善意方向發展，對兩岸關係才會有幫助」。

時代力量立委陳椒華說，之前中國發生大地震等天災時，我國都有表達關心，蔡總統也是依循過往做法，至於後續兩岸關係，希望能站在人道及尊重人權、民主的立場，持續友善互動，「也希望中國共產政權能了解台灣對中國人道的關心」。

時代力量 民眾黨 總統府發言人

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