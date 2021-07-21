【重磅快評】疫苗黑箱一個接一個 原來魔鬼藏在細節裡

中央流行疫情指揮中心昨宣布國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，國民黨主席江啟臣率藍委赴北檢告發衛福部長及食藥署長吳秀梅涉嫌貪汙圖利罪，陳說他心灰意冷；吳秀梅則說，等高端和聯亞都完成審查，所有會議資料於兩周內將以「去識別化」的方式公開。

吳秀梅這番說法不免讓人難免產生聯想，難道聯亞也將走高端模式闖關？如果食藥署是做此盤算，本來在野陣營嚷著要反黑箱，結果食藥署卻反向操作，繼高端之後再來製造另一個的黑箱？吳秀梅說得臉不紅氣不喘，究其癥結，她只是學老闆陳時中而已。

陳時中這陣子最不想聽到的幾個字，恐怕莫過於「3+11」、「會議記錄」、「黑箱」等幾個詞；被問到機組員「3+11」檢疫措施，他馬上顯露不耐，說他會負最後責任，要外界別再問了；有沒有會議記錄？阿中部長顧左右而言他，還一度耍鍋陳宗彥；高端疫苗通過專家審查，陳時中不敢推說這次沒有會議記錄，但要公開？對不起，得先去識別化後再說；立委要問疫苗採購預算，陳時中又說問的人居心叵測。

陳時中防疫不時雙標，上半場幸賴台灣人民的配合而防疫成功，陳時中一度被推上神壇；但「3十11」捅出防疫破口後，陳時中的表現開始走鐘，決策過程說不清楚，會議記錄又拿不出來，說會負責，卻看不到扛責的肩膀，以拖待變的結果，就是他頂上的光環剝落殆盡，堪稱成以疫情，敗也疫情。

陳時中製造黑箱的功夫一流，食藥署耳濡目染，不免有樣學樣，歐盟醫藥管理局在審查會議通過疫苗許可後，約一周就公告完整評估報告和會議紀錄，因為公開透明，所以有公信力；衛福部食藥署調整審查委員名單，審查通過高端疫苗緊急使用授權，別說會議紀錄，連評估報告也看不到了，更別提委員名單。陳時中說擔心審查委員被獵巫，難道西方國家的審查委員就不擔心被獵巫？

食藥署複製阿中模式，眾所矚目的國產疫苗專家審查會議，竟然可以不錄影，美其名是怕說影響審查委員的「表意權」，有會議記錄也不能在第一時間公布，還要先做去識別化處理，並附帶條件─等聯亞審查完成後兩星期，再一起公布。

魔鬼果然藏在細節裡，食藥署打算把兩件國產疫苗打包在一起公布，這是否預示聯亞也會和高端一樣，順風順水走過專家審查？只是疫苗攸關國人健康至鉅，一次公布兩種疫苗，這麼大的資料，誰能在短時間內消化？這樣作法會有助於民眾對國產疫苗的信心？

再者，如果聯亞的審查延宕，不管自身因素或外在原因，一旦聯亞的審查沒有完成，高端的會議資料也就一直塵封下去，一如陳時中「3+11」不見天日的會議記錄，不是嗎？等到民眾發覺不對時，恐怕高端疫苗早已打進國人的臂膀了。