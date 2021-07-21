在台陸生成「疫苗孤兒」 柯：當醫生也不會問病人藍綠

在台陸生無法登記接種意願，議員羅智強希望台北市長柯文哲為陸生打疫苗請命。台北市長柯文哲表示，北市針對持有居留證的外國人比照台北市民的權利，這種問題就要一視同仁，「以前我在台大當醫生，也不會問病人民進黨還國民黨。」

羅智強指出，目前在台各類陸生不過6千多人，並沒有要給陸生打疫苗的「特權」，陸生的要求不多，只盼能與本地學生及其他外籍生一樣，尤其陸生分布以北部最多，建議身為首都市長的柯文哲，應設法協助陸生施打疫苗。

對此，柯文哲表示，早在中央撥給北市的時候，北市針對持有居留證的外國人比照台北市民的權利，也不論民眾是否北市設籍，都是一樣標準，這種問題就要一視同仁。就像北市對於移工和街友，都提供疫苗接種，甚至移工連沒有身分證、健保卡都沒有。

柯文哲表示，以前他在台大當醫生，病人送進急診室，也不會問病人民進黨還是國民黨，更不會問哪一個國家，他強調，一視同仁就好。

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