高端疫苗機密太多 高思博：違反國際常規 政府矛盾百出

國民黨中常委高思博在臉書直播指國產高端疫苗通過政府緊急授權EUA審查，過程沒有錄影存證，明顯違反國際審查的常規。他指張忠謨說台灣缺疫苗，但政府卻對外宣稱疫苗夠用，奇怪的是高端又快速取得EUA，批政府矛盾百出。

高思博在臉書直播中說，台灣目前已到貨約8百萬劑疫苗，預估很快就會打完；而鴻海、台積電捐贈的1千萬劑輝瑞BNT疫苗最快要到九月底或十月初才會進口，也形成可能的空檔。他說，張忠謀代表政府出席APEC領袖會議時，曾向各國領袖表示台灣缺乏疫苗，希望大家幫忙；然而政府卻對外宣稱疫苗夠用，也使得高端疫苗快速取得EUA就成為奇妙的話題。

高思博指高端疫苗審核作業一路走來，都受到外界議論存在「黑箱」的疑慮，過程不曾公開也不透明，與其他歐美疫苗全程公開截然不同。面對國人與在野的呼籲與要求，民進黨卻置若罔聞，食藥署最終公布的EUA審查流程，仍是不公布會議發言紀錄，過程沒有錄影存證，明顯違反了國際審查的常規。

目前另一國產聯亞疫苗已排入EUA的審查程序，近期內就會登場，高思博提醒國人睜大眼睛，共同來追蹤、監督政府將如何執行作業。而政府也應對民眾有同理心，瞭解社會大眾的疑慮，開誠布公地公開審查過程。