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苗縣8天零確診 新北確診者足跡苗栗市有5處匡4人採檢

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
因應颱風可能來襲並影響施打疫苗，苗栗縣將配合災害應變中心，如果宣布停班停課，全縣疫苗接種站即同步暫停施打服務。圖／苗栗縣政府提供
因應颱風可能來襲並影響施打疫苗，苗栗縣將配合災害應變中心，如果宣布停班停課，全縣疫苗接種站即同步暫停施打服務。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天無新增確診案例，迄今已連續8天+0，但新北市一名確診者案15558曾於7月17、18日到苗栗拜訪朋友，縣府已匡列接觸者4人，昨天採檢PCR都是陰性，目前居家隔離中。

縣府提醒，新北確診者相關足跡包括高鐵站及苗栗市5處地點，都已公告於縣府網站，足跡如有重疊的民眾請自重疊日起14天做好自主健康管理，有症狀請盡速就醫，並告知醫師曾與確診者足跡重疊，請鄉親持續配合室內外全程戴口罩，盡量減少外出，避免跨縣市移動。

苗栗縣衛生局指出，至7月20日止，苗栗縣18歲以上人口的疫苗覆蓋率達22.23%，公費疫苗預約平台第2梯次自16至22日接種，全縣共登記預約1萬4957人，其中16至20日共1萬2090人報名，施打人數1萬1842人，報到接種率達98%。公費疫苗預約平台第3梯疫苗接種預約登記已開始，時間至7月22日中午，這梯次收到簡訊有3萬4338人，到今天下午已預約2萬4940人，還有 9398人尚未完成預約，請鄉親務必把握機會。

縣長徐耀昌提醒鄉親，第3梯次施打期間從7月23至29日，縣府因應疫苗施打年齡逐步下修，且涵蓋越來越多上班族，除強化衛生所服務量能及設立大型接種站外，也協調13家醫院、34家診所加開平日的晚上及假日診次共436診次，希望讓上班族施打疫苗的選擇更便利及彈性。

因應颱風可能來襲並影響施打疫苗，苗栗縣將配合災害應變中心，如果宣布停班停課，全縣疫苗接種站即同步暫停施打服務，預約平台將保留名額給受影響的預約民眾，併入下一期預約名單，民眾必須收到下期預約簡訊後，再進入預約平台預約接種。

衛生局表示，5月11至23日已接種第一劑AZ疫苗的民眾，施打間隔下周起將陸續滿10周，請鄉親透過疫苗預約系統意願登記接種第二劑，並注意「有預約才有疫苗」，即早施打以提升第二劑疫苗覆蓋率及自我保護力。衛生局提醒，民眾接種第二劑疫苗前，請備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，如接種紀錄卡已遺失，民眾可返回第一劑接種的醫療院所申請補發，以便繼續完成第二劑接種。

新北市確診者案15558曾在7月17、18日到苗栗拜訪朋友，現已匡列接觸者4人採檢與居家隔離，縣府公布相關足跡，提醒足跡重疊民眾做好自主健康管理。圖／苗栗縣政府提供
新北市確診者案15558曾在7月17、18日到苗栗拜訪朋友，現已匡列接觸者4人採檢與居家隔離，縣府公布相關足跡，提醒足跡重疊民眾做好自主健康管理。圖／苗栗縣政府提供

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