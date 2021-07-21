快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

蘇內閣螺絲掉滿地 王鴻薇：就是輪不到蘇貞昌本人負責

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

台北市議員王鴻薇指出，蘇內閣自上台以來，頻頻出包，就算道歉，就是輪不到蘇貞昌本人負責。她批評，蘇貞昌這個騙神明、騙人民的大官，到底要死賴著官位多久？到底還要出多大的包，台灣人還要失去多少同胞的性命，才能夠看到他辭職下台？

王鴻薇指出，從3+11導致本土新冠疫情大爆發，已經造成700多名國人失去性命，到前幾日行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，三級警戒期間在villa開趴被抓包，而現在又因為國手的一則社群動態，曝露了奧運國手搭經濟艙、官員搭商務艙，國手住三星級旅館、官員住四星級飯店。

王鴻薇表示，而且就在這些事情發生前，4月台鐵太魯閣號才發生嚴重事故，造成49位民眾失去性命，200多位民眾輕重傷，交通部還歡樂地幫林佳龍開歡送會。不過，對蘇內閣來說，這些好像都不算什麼，人命只不過就是統計數字。

王鴻薇指出，每次蘇內閣出包，似乎都與蘇貞昌無關，就算道歉，也不忘把責任推給下屬，自己撇得一乾二淨，這次說他跟蔡英文不可能看到選手的座位表，難道是忘了選手出國參賽搭商務艙，是蔡英文本人親口的承諾？無論如何，部會首長道歉一輪、下台一輪，就是輪不到蘇貞昌本人負責。

王鴻薇說，蘇貞昌出包、跳票的紀錄不勝枚舉，這次的經濟艙風暴，人民的憤怒已經壓抑不住，大家對這個滿口謊言、只會卸責的閣揆，忍耐已經到了極限。

王鴻薇 蘇貞昌 內閣

延伸閱讀

高端疫苗通過EUA記錄公開？蘇貞昌：事後會讓大家看到

國手搭經濟艙、官員搭商務艙 蘇貞昌：成立專案究責

真的怕了！ 蘇貞昌：官員接下來都搭經濟艙

選手坐經濟艙出征東奧 蘇貞昌：賽事過後查明究責

相關新聞

7月有望免收夏月電價 行政院會明天討論

民進黨今辦線上中常會，據悉，行政院政務委員黃致達在會中報告，關於夏月電價部分，7月會停止收夏月電價，不過屆時會排除用電大...

謝志偉籲德國效法日本 與台灣站在一起

駐德代表謝志偉接受德國報紙訪問時呼籲德國效法日本，與台灣站在一起面對中國的威脅，他並批評即將前往印太巡弋的德國軍艦刻意避...

蘇內閣螺絲掉滿地 王鴻薇：就是輪不到蘇貞昌本人負責

台北市議員王鴻薇指出，蘇內閣自上台以來，頻頻出包，就算道歉，就是輪不到蘇貞昌本人負責。她批評，蘇貞昌這個騙神明、騙人民的...

離台前夕 王子陶：台灣人要以自由民主成就為傲

德國在台協會處長王子陶即將離台，前往外交生涯最後一站尼泊爾。他今天透過臉書道別，並表示台灣人要以自己的自由民主成就為傲。...

【BNT的奇幻漂流／中】還原郭台銘採購疫苗曲折過程 見蔡總統前就曾3度卡關

慈濟今天宣布已與上海復星完成簽約，鴻海／永齡基金會、台積電和慈濟3筆共1500萬劑BNT疫苗的捐贈行動，也算告一段落。回顧自5月中旬開始，這3筆捐贈交易歷經許多波折，甚至多次瀕臨破局邊緣。僅在面見蔡英文總統前，就至少「卡關」3次。...

呂秀蓮建議綠營黨公職帶頭打高端 民進黨回應了

前副總統呂秀蓮昨天在臉書建議，國產疫苗既經蔡英文總統及前副總統陳建仁掛保證，民進黨公職應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。