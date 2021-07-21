蘇內閣螺絲掉滿地 王鴻薇：就是輪不到蘇貞昌本人負責
台北市議員王鴻薇指出，蘇內閣自上台以來，頻頻出包，就算道歉，就是輪不到蘇貞昌本人負責。她批評，蘇貞昌這個騙神明、騙人民的大官，到底要死賴著官位多久？到底還要出多大的包，台灣人還要失去多少同胞的性命，才能夠看到他辭職下台？
王鴻薇指出，從3+11導致本土新冠疫情大爆發，已經造成700多名國人失去性命，到前幾日行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，三級警戒期間在villa開趴被抓包，而現在又因為國手的一則社群動態，曝露了奧運國手搭經濟艙、官員搭商務艙，國手住三星級旅館、官員住四星級飯店。
王鴻薇表示，而且就在這些事情發生前，4月台鐵太魯閣號才發生嚴重事故，造成49位民眾失去性命，200多位民眾輕重傷，交通部還歡樂地幫林佳龍開歡送會。不過，對蘇內閣來說，這些好像都不算什麼，人命只不過就是統計數字。
王鴻薇指出，每次蘇內閣出包，似乎都與蘇貞昌無關，就算道歉，也不忘把責任推給下屬，自己撇得一乾二淨，這次說他跟蔡英文不可能看到選手的座位表，難道是忘了選手出國參賽搭商務艙，是蔡英文本人親口的承諾？無論如何，部會首長道歉一輪、下台一輪，就是輪不到蘇貞昌本人負責。
王鴻薇說，蘇貞昌出包、跳票的紀錄不勝枚舉，這次的經濟艙風暴，人民的憤怒已經壓抑不住，大家對這個滿口謊言、只會卸責的閣揆，忍耐已經到了極限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言