蘇內閣螺絲掉滿地 王鴻薇：就是輪不到蘇貞昌本人負責

台北市議員王鴻薇指出，蘇內閣自上台以來，頻頻出包，就算道歉，就是輪不到蘇貞昌本人負責。她批評，蘇貞昌這個騙神明、騙人民的大官，到底要死賴著官位多久？到底還要出多大的包，台灣人還要失去多少同胞的性命，才能夠看到他辭職下台？

王鴻薇指出，從3+11導致本土新冠疫情大爆發，已經造成700多名國人失去性命，到前幾日行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，三級警戒期間在villa開趴被抓包，而現在又因為國手的一則社群動態，曝露了奧運國手搭經濟艙、官員搭商務艙，國手住三星級旅館、官員住四星級飯店。

王鴻薇表示，而且就在這些事情發生前，4月台鐵太魯閣號才發生嚴重事故，造成49位民眾失去性命，200多位民眾輕重傷，交通部還歡樂地幫林佳龍開歡送會。不過，對蘇內閣來說，這些好像都不算什麼，人命只不過就是統計數字。

王鴻薇指出，每次蘇內閣出包，似乎都與蘇貞昌無關，就算道歉，也不忘把責任推給下屬，自己撇得一乾二淨，這次說他跟蔡英文不可能看到選手的座位表，難道是忘了選手出國參賽搭商務艙，是蔡英文本人親口的承諾？無論如何，部會首長道歉一輪、下台一輪，就是輪不到蘇貞昌本人負責。

王鴻薇說，蘇貞昌出包、跳票的紀錄不勝枚舉，這次的經濟艙風暴，人民的憤怒已經壓抑不住，大家對這個滿口謊言、只會卸責的閣揆，忍耐已經到了極限。