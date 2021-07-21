呂秀蓮建議綠營黨公職帶頭打高端 民進黨回應了
前副總統呂秀蓮昨天在臉書建議，國產疫苗既經蔡英文總統及前副總統陳建仁掛保證，民進黨公職應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（黨主席）。民進黨發言人謝佩芬今天回應，疫苗是科學問題，不是政治問題，民進黨政府依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打，請大家上網預約，接到通知，輪到你就去打。
謝佩芬指出，所謂的帶頭施打，蔡總統和賴清德副總統先前都已經表明，願意接種國產疫苗，未來相信總統府會依照指揮中心宣布施打的規劃，來做妥適的安排。
至於媒體報導，有網友反串綠營粉絲，在網路上酸奧運選手不爽可以自己包機。謝佩芬表示，從蔡總統到整個民進黨，都是全力支持選手，反對不理性的謾罵留言。
謝佩芬說，該事件發生後，第一時間要求改進的，也都是民進黨長期關心體育發展的立法委員，包括吳思瑤、蘇巧慧等，所以部分人士批評民進黨攻擊選手的說法是污衊，並非事實。
謝佩芬指出，奧運再過兩天就要開幕了，應該讓焦點回到選手和比賽本身，每一個選手都是代表國家，民進黨全心全力為台灣的奧運國手們加油，相信這這也是全國人民都共同關注的，要讓選手可以感受到全國上下一心都作後盾，希望在比賽中得到最好的成績，有最好的發揮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言