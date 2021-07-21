年底前施工搶救移動國土外傘頂洲 蔡易餘促成中央開會

根據成大水工試驗所計算，漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲，約在2023年漲潮期間將幾乎全部消失，為搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議，將透過短期計畫投入至少7.72億元，透過拋沙、養灘等措施搶救，趕在年底加速施工。

外傘頂洲近年來沙灘不斷流失漂移，根據行政院資料顯示，自1993年至2020年，外傘頂洲已向內陸靠近約2.7公里，面積逐漸縮小。外傘頂洲日治時期就有，隨著洋流位置不斷變化，過去行政區域屬於雲林縣，目前在嘉義外海。

之前多項研究，認為外傘頂洲會逐漸消失，但消失時間有的說是2028年，有的則是2048、2060年不一，成大最新的研究，在3年內就會消失。

上午吳澤成、蔡易餘、海委會副主委蔡清標、水利署長賴建信及相關部會線上會議，討論固砂計畫，針對布袋商港淤積改善兼沙洲養灘、植生造林及防風定砂、沙源補助措施、人工保護礁保育等措施討論。

蔡易餘指出，外傘頂洲目前在南側有破口，導致養蚵發育不如以往，讓蚵民及漁民很困擾，還牽動嘉義觀光漁筏產業，鄉親生計不能忽視，希望外傘頂洲沙灘流失調查報告盡快完成，加速短期防護措施。