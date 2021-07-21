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年底前施工搶救移動國土外傘頂洲 蔡易餘促成中央開會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議。記者魯永明／翻攝
搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議。記者魯永明／翻攝

根據成大水工試驗所計算，漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲，約在2023年漲潮期間將幾乎全部消失，為搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議，將透過短期計畫投入至少7.72億元，透過拋沙、養灘等措施搶救，趕在年底加速施工。

外傘頂洲近年來沙灘不斷流失漂移，根據行政院資料顯示，自1993年至2020年，外傘頂洲已向內陸靠近約2.7公里，面積逐漸縮小。外傘頂洲日治時期就有，隨著洋流位置不斷變化，過去行政區域屬於雲林縣，目前在嘉義外海。

之前多項研究，認為外傘頂洲會逐漸消失，但消失時間有的說是2028年，有的則是2048、2060年不一，成大最新的研究，在3年內就會消失。

上午吳澤成、蔡易餘、海委會副主委蔡清標、水利署長賴建信及相關部會線上會議，討論固砂計畫，針對布袋商港淤積改善兼沙洲養灘、植生造林及防風定砂、沙源補助措施、人工保護礁保育等措施討論。

蔡易餘指出，外傘頂洲目前在南側有破口，導致養蚵發育不如以往，讓蚵民及漁民很困擾，還牽動嘉義觀光漁筏產業，鄉親生計不能忽視，希望外傘頂洲沙灘流失調查報告盡快完成，加速短期防護措施。

吳澤成說，外傘頂洲沙灘流失問題不能忽視，如無適當防護措施恐無法維持沙洲，將透過短期計畫投入至少7.72億元，透過拋沙、養灘等措施，時程加快，趕在年底加速施工。吳澤成做出結論，要求跨部會盡快協調出結果，在2周內針對短期養護計畫做定案，中央也會持續監控外傘頂洲，中長期將關注漁港淤積改善兼沙洲養灘措施。

搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議。記者魯永明／翻攝
搶救外傘頂洲，立委蔡易餘鍥而不捨奔走搶救，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成上午召開線上跨部會會議。記者魯永明／翻攝
根據成大水工試驗所計算，漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲，約在2023年漲潮期間將幾乎全部消失。圖／余信賢提供
根據成大水工試驗所計算，漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲，約在2023年漲潮期間將幾乎全部消失。圖／余信賢提供

外傘頂洲 吳澤成 蔡易餘

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